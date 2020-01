De Pepa Flores a Javier Bardem: los grandes ausentes de los Goya 2020

Si algo quedará en el recuerdo de estos Goya 2020 es la gran ausencia de Marisol. Celia Flores y María Esteve, hijas de Pepa Flores, han sido las encargadas de recoger el Goya de Honor que este año ha reconocido la trayectoria cinematográfica de su madre.

Una ausencia que se ha sumado al de resto de actores y actrices que no han acudido a esta 34 edición. Otro de los grandes ausentes ha sido el premiado Millán Aastray de Mientras dure la guerra, Eduard Fernández, que no estuvo en la que además era una noche muy especial para su hija gran noche de su hija Greta. Javier Bardem. El actor no ha acudido a la gala donde su mujer, la actriz Penélope Cruz, optaba a la estatuilla como Mejor Actriz Protagonista por su papel en Dolor y Gloria.

También de las que más hemos echado en falta ha sido Paula Echevarría. La actriz se ha ausentado, un año más, en esta gala de los Goya.

Blanca Suárez ha faltado en este 2020. Una ausencia que se suma a la de Javier Rey, su actual pareja. Y es que la aparición sorpresa de la pareja de moda habría sido la auténtica revelación de la noche.

Y si hablamos de Blanca no podemos olvidarnos de Mario Casas. El actor no ha acudido a la ceremonia, a pesar de haber tenido varias películas en cartelera este año.

Tirando más del hilo llegamos a Miguel Ángel Silvestre que no ha estado presente en estos Goya. Una gran ausencia pues el intérprete siempre es uno de los más elegantes de la alfombra roja.

Dani Rovira tampoco ha acudido esta noche a una ceremonia celebraba en su Málaga natal. El intérprete no se ha reencontrado con su ex, la actriz Clara Lago, quien ha sido la encargada de entregar uno de los Goya.

Y por último, no podemos olvidarnos de una actriz que habría sido la auténtica protagonista de la ceremonia. Hablamos de Anna Allen, la actriz que ha logrado la redención de la mano de los Javis.