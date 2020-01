Las hijas de Pepa Flores dan a entender que Marisol no acudirá en persona a recoger su Goya de Honor

Aunque hasta el último momento no se podrá afirmar al cien por cien que Pepa Flores no vaya a asistir esta noche a recibir su Goya de Honor a la ceremonia de entrega de los premios del cine español, todo indica que no será así: su hija Celia Flores acaba de anunciar a través de Instagram que Marisol no irá a los Goya y que serán ella su hermana María Esteve las encargadas de recoger el galardón a toda su carrera.

"Respetamos tu paz y nos engrandece tu firmeza, aún más admiramos tus valores y queremos que brilles con más fuerza pero en el lugar de calma que has elegido. Por eso, Pepita, es un honor para mi hermana y para mi recoger en tu nombre el Goya de honor que con tanto cariño y verdad entrega la academia. Con todo nuestro respeto y amor, siempre", ha escrito Celia con la foto junto a su hermana comiendo palomintas.

María Esteve y Celia Flores son las hijas más conocidas de Marisol, a quienes Pepa Flores tuvo junto al bailarín Antonio Gades. Ambas han seguido los pasos de su madre; María es actriz mientras que Celia se dedica a la música. Tamara Esteve, psicóloga de profesión, es la tercera hija de la artista y la única que vive alejada de los escenarios.