Federico Jiménez Losantos: zasca de su mujer y repaso a todos los líderes políticos

A los siete años un mal diagnóstico casi le manda al otro barrio, le secuestraron y pegaron un tiro, dejó de ser comunista tras visitar un campo de concentración en China. Federico Jorge Jiménez Losantos (Orihuela del Tremedal, Teruel; 15 de septiembre de 1951) lleva 45 años con María, tienen dos hijos. Hasta en su casa lo critican, en especial su hijo pequeño, pero él no para de destrozar políticos, famosos e instituciones: de Bigote Arrocet a Isabel Pantoja, de Pedro Sánchez a Tomás Guitarte, el líder de Teruel existe. Este viernes, Bertín Osborne mostró el lado más humano del director y presentador del programa radiofónico Es la mañana de Federico.

Jiménez Losantos es capaz siempre de sorprender. No hay más que recuperar cómo recuerda el día que se casaron don Felipe y doña Letizia: "En la boda de los príncipes de Asturias, me tocó detrás de Pau Gasol y me tapó la lluvia. Estábamos Gabilondo, Luis del Olmo, Carlos Herrera y yo. Ya solo quedamos Carlos".

Pero para dar una idea a los que no lo conozcan del lenguaje y el tono de Jiménez Losantos, abrimos precisamente con sus declaraciones sobre el líder de Teruel existe, que votóa favor de la investidura de Pedro Sánchez: "Este es un jeta de Valencia de la extrema izquierda socialcomunista que estuvo en la Xunta esta aragonesista que nos ha dejado a los de Teruel en mal lugar porque dijo que era apolítico, y va y nos quiere traer la república".

Zasca de su mujer

De mujer también habló: "Nos fuimos a vivir juntos en Barcelona, en la calle Aragón, en un cuarto piso sin ascensor, con nuestros dormitorios y nuestros despachos, y siempre nos encontrábamos en la cocina. Cerca del medio siglo: estamos juntos unos 45 años, toda la vida. Tengo dos hijos y ahora una nieta.

Federico Jiménez Losantos recibió un sonoro zasca de su mujer, María Prado. El periodista, que actuaba de anfitrión, y preparó la comida al invitado, Bertín, eligió una ensalada de garbanzos con ventresca para recibir al presentador, una receta que aprendió durante sus años en la comuna. Pero parece ser que no le entusiasma mucho cocinar, según desvelaba su esposa: "MMe parece extraordinario esto porque esas ensaladas son de nuestra juventud, las hacías cuando éramos jóvenes".

"Yo te tengo que decir, Bertín, que eso de que haya cocinado.. No digo que no lo haga nunca, pero no es el talento que más ha desarrollado de los muchos que tiene", espetaba María, reprochando a su marido que no se ponga el delantal más a menudo.

Casi me muero con siete años

Pero Federico también habló de si mismo con Bertín: "A los siete años casi me muero, yo era flaquito, pero con genio, salimos así de Teruel escopeteaos El farmacéutico, a los siete años, el médico que había pensó que yo estaba mal y empezó a darme medicina. Caigo en la cama un día, y le dice el medico a mi madre: Le tengo que decir que le estoy dando al niño una dosis que se la doy a tal para curarle de tuberculosis. Es que no me curaba. 60 kilómetros para llegar a Teruel y cuando llegamos dice el médico: Este niño lo que necesita es irse a los caballitos, cogió los frascos y los tiró por la ventana, casi matan a este niño. De la clínica que entré moribundo me fui a los caballitos. Desde entonces mi confianza en la medicina es total en los médicos no tanto".

Buen estudiante

"Era muy buen estudiante, mi madre me decía tienes que estudiar lo que tienes que estudiar, luego irte a jugar. La obligación de un niño es trabajar en el estudio y jugar. Tienes que jugar, porque si no, no es un niño sano. Los profesores eran buenísimos. Mi padre era el alcalde, y había inventado un suplemento de cien pesetas al que fuera a Orihuela. Los matrimonios pedagógicos, que llamaban que las parejas casadas tenía prelación para tener el cargo tenías el mejor y la mejor los tenías para las cinco escuelas de Orihuela. Era la capital de la Sierra con más niños de Albarracín. La gente siempre ha salido de ahí y luego vuelven ahora es que parece que quieran que seamos un país comunista que naces, creces, no te reproduces y mueres hecho polvo en el pueblo pues no señor uno es libre de ganarse la vida vuelve o no la gente tiene que ser libre para eso

¿Te queda algo de rojo?

Esta es la respuesta de Federico a la pregunta de Bertín: "No, ni la ropa interior, me quedan las lecturas, porque a diferencia de los de Podemos yo sí me he leído los clásicos del marxismo, sí sé lo que es el comunismo, ellos no, que son de mediopelo, que no se saben ni lo suyo. Monedero se empeña en llevarme a su programa de televisión, cómo voy a ir yo a hablar de comunismo, que no sabe nada. Yo con Monedero? Yo solo hablo con gente de bien, yo hago una entrevista contigo, un tío que es capaz de cobrar en las narcodictaduras bolivarianas.

Sobre el ministro de consumo, dice que es un "niño bien", y que "para ser comunista hay que ser millonario, y si quieres ser millonario hazte comunista. El Garzón que es lerdo total se fotografía con una camiseta de la Alemania oriental, donde le disparaban a la gente por la espalda por querer saltar el muro, y encima quieren dar clases de democracia esta gentuza. Democracia, ¿tú de qué? Esto era solo para hablar de lo personal y familiar".

Ada Colau y el marqués de Galapagar

"El agua del grifo de Madrid es estupenda, en Barcelona Ada Colau habrá puesto zumo de apio. Tengo la habilidad de poner motes, porque si no me aburro de hablar siempre de lo mismo. Dicen que maricomplejines este podemita, el marqués de Galapagar, el título me lo debe a mí, antes era vizconde de Villatinaja. A Espinosa de los Monteros y Rocío les puse los Aristogatos cuando se negaban a hacer gobierno con PP. Y llega Iván un día y me trae a los aristogatos de Disney, toma, que sé que has sido abuelo".

Abascal

"Son neófitos en la política y se nota que se cabrean de cosas que son típicas. Creo que tienen un gran líder que es Abascal, y tienen doble causa, la lucha contra las ideologías totalitarias donde se enmascara ahora el marxismo. En España tienen dos leyes: memoria histórica y violencia de género, que son rabiosamente anticonstitucionales, antiliberales y que sirven para que cualquier ministro pueda meter a cualquiera en la cárcel, cerrar cualquier medio. Solo por eso merecía haber nacido Vox. Lo voté cuando se creó porque estaba Ortega Lara".

¿Por qué se dice ultra derecha y no ultra izquierda?

"Porque manda la izquierda en los medios de comunicación, tienen que salvar a su colegas, para ellos ETA es izquierdas, se les ataca por la misma razón que al PP, hay que deslegitimar cualquier alternativa que no sea de izquierdas, tiene que haber un malo para ellos sean los buenos. Pensé que Albert Rivera se había vuelto loco, le pregunté a Inés Arrimadas. Un año antes de irse, Albert iba a ser presidente, habría ganado las elecciones, y de pronto se equivocó en la embestidura de Sánchez".

Novias del 'antipático' Albert Rivera

"A Rivera le he conocido novias pero ahora se ha enamorado de verdad, no sabía lo que era el amor y se volvió loco, y nos ha metido en un lío, y cuando se enamora no atiende. Rivera no sabía lo que era el amor. El último año era insoportable. La caída de Ciudadanos no es porque fuera malo su programa, sino porque se había hecho antipático. Rivera nunca fue muy simpático, pero tenía gancho, y se había hecho odioso, el último año era insoportable claro porque estaba pensando en Malú y no en España Eso sí, Malú tendrá un niño estupendo, y a lo mejor de aquí dos años o tres esté llegando el segundo, Malú no están porque actúa lo echará en falta porque la política es un veneno Inés me gusta, creo que Ciudadanos resurgirá. Hay un millón de votantes que se abstuvo. Ese millón fue voto de censura a Albert pero no al partido. Vox en un extremo y ciudadanos en otro hasta completar los doce millones que hacen falta para echar a estos tíos, si es que hay elecciones. El problema de los comunistas es que cuando entran en un gobierno sacarlos no es fácil".

Rajoy

"A Rajoy le echo de más, dije: 'Será la ruina de la derecha española'. Lo conocí el día que anunció que dejaba la política, y luego se tiró treinta años. Y no ha habido manera de echarlo más que al final y con trampas. Él tenía que elegir, todo por no atreverse a nombrar sucesora".

'Sánchez miente como respira'

"Ser ha destruido el régimen de constitucional. Estamos en un nuevo régimen con dos gobiernos, uno comunista y otro socialista, ambos pendientes de los separatistas. Todo el mundo quería ser como Revilla, pero él a la hora de la verdad dijo no. A las elecciones fue Pedro Sánchez diciendo. 'Voy a elecciones porque no quiero depender ni de comunistas ni de los separatistas, y voy a convertir en delito el referéndum'. Hubo gente que lo creyó. Y este miente como respira. Es que desconoce la verdad. Dice una cosa y la contraria. Yo no podría dormir con Podemos en el gobierno, y ahora se acuesta con él, y le da agenda exterior, el presidente medio republicano Sánchez iglesias entre Caracas, la ONU y Greta Thunberg. Esto va a acabar muy mal, si los separatistas no rompen el hilo esto va a acabar mal. La derecha no está unida tenéis que ser al menos cola de león. Tenemos cuatro lideres con cuarenta años, pensando que el futuro les espera. Me preocupa que la derecha no esté unida. El responsable de este bloqueo es Sánchez. Opino de él lo peor, no lo conozco ni quiero, has visto cómo tiene la mandíbula, en perpetuo estado de bruxismo, fracasó en el baloncesto y se dedica al bruxismo político. Lo que más me joroba es que se enfada con quien le recuerda lo que ha dicho. Es un mentiroso y le molesta que se lo recuerdes".

Pablo Casado

"Es un tío con la mejor formación, se ha criado en España y el extranjero, gran orador, el problema es que le falta el carácter criminal de un líder, tienes que entrar limpiando, le ha faltado sembrar el terror en su partido durante dos meses. Pablo Iglesias, es un comunista que vive en el odio del comunismo, odia no sé por qué, no tiene motivo, en su familia más bien al contrario. Creo que quiere un poder sin límite. Por eso creo que Pablo Iglesias siempre ganará a Pedro Sánchez, que solo piensa en sí mismo. Si los jueces se corrompen estamos jorobaditos, si resiste y la derecha se une, vamos a ver".