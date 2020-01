El Rey don Juan Carlos bromea sobre su cambio de 'domicilio', de Zarzuela a Sanxenxo

Es muy probable que el rey Juan Carlos vuelva a ponerse al frente del Bribón, de 6 metros, el velero con el que en estos últimos dos años navega, compite y gana grandes trofeos internacionales, junto a Pedro Campos, uno de nuestros grandes regatistas olímpicos y presidente del Club Naútico de Sanxenxo.

En la regata del 14 y 15 de marzo en aguas de la localidad gallega, esperan que el rey vuelva a formar parte de la tripulación si su salud se lo permite, porque ganas no le faltan.

Así lo confirma a Informalia Pedro Campos, uno de los mejores amigos del "jefe", o "señor", como le llaman sus colegas de navegación, y quien le ha animado a recuperar su pasión por la vela. El rey ha encontrado en Sanxenxo y en los tripulantes del Bribón la mejor compañía y entretenimiento después de su abdicación en junio de 2014.

La operación de corazón del padre del actual monarca el pasado agosto le obligó a permanecer en tierra, aunque no dejó de ir a Galicia para seguir de cerca las jornadas donde competían sus compañeros. Allí se aloja siempre en casa del matrimonio Campos, al borde del mar y en familia, jornadas tranquilas y marineras.

Hablando del alojamiento del rey en Sanxenxo, superado el asombro inicial, Pedro Campos se ha tomado con humor la información de Pilar Eyre en Lecturas, en la que afirma que don Juan Carlos ha abandonado el palacio de la Zarzuela, que supuestamente ya no soportaba y donde está doña Sofía con la que no dice la publicación que no cruza palabra. Y continúa asegurando que el rey se traslada a vivir a Sanxenxo y allí se aloja en un camarote del Club Naútico, ya que en casa de Pedro Campos trastorna la calma doméstica del anfitrión con escoltas etc. y además es un gasto importante para esa familia, viene a decir.

Después de aclarar que en el Club Naútico no existen camarotes porque la ley no lo permite, Pedro Campos añade: "¿Cómo puede una persona que se dice profesional, escribir semejantes barbaridades, sin tener la mínima base para decirlas? ¡Qué ridículo para el director de la publicación, ¿no? No he hablado con el rey de esto, no solemos hacerlo cuando se publican tonterías sin sentido, pero a veces le llegan y me dice: "Yo ya estoy de vuelta, Pedro".

A don Juan Carlos le vendrá muy bien volver al mar y recuperar su afición favorita. La muerte de la infanta Pilar ha sido un golpe durísimo para el rey, que ha perdido a su hermana mayor, su apoyo y su confidente desde que eran niños.