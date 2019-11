La princesa Beatriz "llora todos los días", devastada por el escándalo de su padre

La princesa Beatriz ayudó a su padre el príncipe Andrés a prepararse para su desastrosa entrevista en la BBC, en la que se supone que iba a dar explicaciones sobre su amistad con el depredador sexual Jeffrey Epstein. Lo cual, vistos los resultados, ha hecho que se sienta culpable de lo sucedido.

La nieta de la reina reina Isabel II ha sido vista llorando en el cumpleaños de su esposo, que se celebró el pasado martes. La familia real británica sufre en silencio las demoledoras consecuencias para la imagen de la Corona del asunto que relaciona a uno de sus miembros más destacados con el caso de tráfico de menores que lleva el nombre de Epstein, el multimillonario que apareció en su celda, supuestamente tras haberse suicidado, el pasado mes de agosto.

Tras filtrarse que el príncipe Andrés mantuvo una relación de amistad con él durante más de veinte años, el hijo de la reina Isabel II decidió contestar a las acusaciones que pesaban en su contra la semana pasada, en una entrevista con la BBC que resultó ser un remedio que más que curar agravó el daño contra el hermano del príncipe de Gales.

La entrevista dejó tan mal a Andrés que éste ha tenido que renunciar a la vida pública, a representar a la Corona e incluso a abandonar las oficinas que ocupaba en Buckhingham Palace. Príncipe Andrew está pagando un alto precio por las polémicas declaraciones que hizo. Su jefe de prensa ha dimitido pero al duque de York aún le queda su familia más cercana: su ex esposa Sarah Ferguson y su hija Beatrice de York le apoyan.

Como ya adelantamos, el 20 de noviembre, el duque de York anunció que cancelaba sus compromisos públicos, un verdadero terremoto para la Familia real, que no vive momentos tan complicados desde los tiempos de Diana de Gales. "Me ha quedado claro en los últimos días que las circunstancias relacionadas con mi relación anterior con Jeffrey Epstein han causado importantes problemas en el trabajo de mi familia y en la valiosa labor que se lleva a cabo en las muchas fundaciones y ONGs que estoy orgulloso de apoyar. Por lo tanto, he pedido a Su Majestad poder alejarme de los deberes públicos en el futuro y ella me ha dado su permiso", rezaba en el comunicado que emitió el duque de York este miércoles.

Otra de las víctimas colaterales del tsunami es la princesa Beatriz. Fue ella la que más presionó a su padre que aceptara la entrevista de la BBC, e incluso ayudó a su padre a preparar todas sus respuestas. El resto del 'gabinete' de consejeras que que condujo al príncipe Andrés al desasatre lo completa la propia Sarah Ferguson, ex esposa del príncipe madre de Beatrice.

Por eso, Beatriz de York se siente especialmente culpable, ya que se considera poco menos que coautora de la estrategia de comunicación que ha llevado a su padre a dejar de ser príncipe, el menos en lo que a representación oficial se refiere. Beatriz está devastada por lo que considera una venganza contra su padre.

La joven "llora todos los días" según, publica The Mirror. El martes 19 de noviembre, cuando se celebró una cena de cumpleaños en honor a su esposo Edoardo Mapelli Mozzi, quien cumplió 36 años, la prima carnal de Guillermo y Harry fue vista llorando delante de sus invitados. A sus 31 años, lucha por recuperarse de la caída de su padre.