Gloria Camila: "Estoy viviendo la vida a tope y reconstruyéndome"

Gloria Camila no quiso faltar al Salón Internacional del Caballo, SICAB 2019, en Sevilla. Allí, la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado presumió de nuevo look y echó balones fuera cuando se le preguntó por su supuesto tonteo con Iván González: "Fuera temas de chicos porque yo estoy súper feliz ahora mismo. Estoy reconstruyéndome como digo y bueno, todo muy bien".

Además, Gloria aseguró que ahora lo hace todo con más cautela y "con cuidado. Todo con pensamiento y siempre pensándolo antes". Una nueva Gloria Camila que está radiante desde que rompió su relación con Kiko Jiménez: "Estoy genial. De verdad, feliz de la vida y viviendo la vida a tope y reconstruyéndome. Además, como puse en mi foto con este nuevo look que me siento súper valiente y súper fuerte y ya que me echen lo que quieran".

Una valentía que afronta con silencio ante los insistentes ataques de su ex: "Paso, de verdad. No voy a hablar de ese tema porque no... pero ojalá se salve Antonio David esta semana, por favor y gracias a los que ayudaron para que se quedasen".

Un borrón y cuenta nueva que también quiere dar con Sofía Suescun, la actual novia de Kiko Jiménez que copia hasta las poses de la hija de Rocío Jurado: "Para mí es un orgullo y un halago que cree tendencia y cree inspiración hacia los demás y a mí me gusta, de verdad", y añadía: "Siempre habrá clientes buenos y clientes malos y al final, son clientes. Así que, eso es muy bueno".