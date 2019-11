Makoke enseña los pechos para que todos vean cómo le han quedado tras la operación

Makoke, la ex de Kiko Matamoros, se paseo por revistas y televisiones mostrando sus nuevos pechos tras la operación y hablando de su experiencia. Reconoce que estaba nerviosa en el momento que entró en quirófano.

"Fue anestesia general, yo hacía 19 años que no entraba en un quirófano, pero bueno, estoy feliz, casi estoy recuperadisima, estoy súper contenta. Yo he tenido toda la vida muchísimo pecho y he tenido el agobio de que no podía ir sin sujetador porque tenia que recogerme el pecho", dijo este sábado en Viva la vida.

"Es una operación que llevaba queriendo hacer casi toda mi vida. Siempre he tenido mucho pecho y nunca ha estado bien colocado.Hay quien no descarta que no se lo hiciera antes porque a Kiko Matamoros le encantaban sus pechos.

Después de pasar una noche "regular pero dentro de lo que se esperaba", el doctor le quitó las vendas. "Estuve casi cuatro horas en la operación, entre reanimación y todo, que te duermen y luego te reaniman, y como era cortar piel es más delicado, no es simplemente poner un implante", relató a Emma García. "Me daba un miedo terrible que me quitaran las vendas", dijo Pero al retirarle el vendaje comprobó que el resultado era excelente solo 24 horas después de la intervención.

El médico de Makoke explica cómo fue todo: "Ella tenia el pecho caído con mucho exceso de piel y le hicimos una mactopexia, que significa levantar el pecho hasta colocarlo en su sitio y una prótesis pequeñita, no para darle volumen, sino para que el escote quede redondito", dijo el especialista. "La cicatriz es muy chiquitita, para toda la piel que había y el doctor asegura que "ha quedado muy bien".

El novio de la ex de Matamoros ha apoyado en todo momento a su chica: "Tony se ha portado, ha estado a mi lado, ha sido un enfermero estupendo, y esta semana sin él hubiese sido más difícil. Se lo tengo que decir, que ha sido que estoy súper agradecida. Me encantaría enseñaros los pechos lo bien que han quedado", dijo la modelo.

Makoke afirma que a ella le hayan pagado nada por la operación; "Estoy orgullosa de mostrarlo a mi programa al que me debo, aunque reconoce que sí se lo ha vendido a una revista. "¿Qué problema hay? Me han escrito miles de mujeres porque el pecho, a las que somos madre, se nos cae mucho. Y es un cosa estética", dijo. "Estoy encantada, tengo una talla menos que antes".

"A Tony le gustaban mucho las mías de antes, pero le gustan de todas maneras. A mi él me decía: 'No te operes, porque me encanta tu pecho', pero yo le decía que sí, que yo lo prefería".

Las reacciones a la operación de Makoke (y sobre todo a su fotografía) no se hicieron esperar: desde piropos hasta críticas pasando por las bromas.

Makoke estrena mamellas ???? — BerMB (@BernaMorales) November 20, 2019

Hablando de las tetas de @Makoke_ cuando la revista dice "espectacular" ¿Se refiere a que dará espectáculo con ellas? — Manuel Callejon Muño (@carretas36) November 20, 2019

Totalmente, entre las pintas de joao, los pezones de makoke y lo de terelu...

Porque hoy no es 28 de Diciembre...???????????? — 81nilúju (@63e77fbe6760485) November 20, 2019

En los pezones de Makoke se pueden colgar bolas de ???? — Pilar (@Pilar18336077) November 20, 2019

Sinceramente flipo lo bien que se conserva Makoke y que tenga al yogurin macizorro de Tony comiendo de su mano — Mr. Sunset ?????????? (@MrSunsetGH) November 20, 2019

Makoke se ha puesto demasiadas tetas lol — A???s C??????? ???????? A??????s (@anaiscelikkol) November 20, 2019