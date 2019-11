Víctor Janeiro, señalado como el topo que filtró las fotos de la Jesulina con el millonario

La hermana de Jesulín de Ubrique, Carmen Janeiro, y su nueva relación con un multimillonario, desvelada por la revista Semana hace días, sigue dando titulares. La Jesulina sale desde hace ocho años con un Masaveu, perteneciente a una de las familias más ricas de España.

Carmen Janeiro, la tía de Andréita, hija de Belén Esteban, ha estado apartada cinco años del foco mediático. Pero el 6 pasado 6 de noviembre la portada de Semana la sacaba subida a un yate junto a su nuevo novio, Luis Masaveu, cuyo apellido aparece en la lista Forbes. La familia Masaveu Herrero encabeza un año más la lista de asturianos ricos con un valor de sus participaciones empresariales de 2.500 millones, un 4% más que en 2015.

No solo aparecen en la lista en 2016, sino que este mismo año el periódico El Mundo sitúa a la familia en el puesto 16 de la familia más ricas de España. Son cinco hermanos, siendo el mayor Fernando y el más pequeño Luis, el novio de Carmen Janeiro. El más rico de la familia sería Fernando, que se sitúa en el numero 96 de la lista Forbes con un patrimonio de 285 millones de euros.

¿A qué se debe esta riqueza?

El 15 de diciembre de 2007 es clave, porque los Masaveu reciben una herencia de su tía Cristina y el hermano mayor de Luis abre la casa de los Masaveu, lo que ahora se llama el palacio de Hevia. Lo convierte en la fundación Cristina Masaveu y se hacen propietarios de una inmensa colección de arte. La fundación posee obras de arte de Goya, Madrazo o Soroya, haciendo de esta colección privada una de las más importantes del mundo de la pintura. Además, la corporación Masaveu ha estrenado este año un carguero cementero que ha supuesto una inversión de 30, 5 millones de euros. Pero no sería este su único patrimonio, ya que cuentan con bodegas, una inmobiliaria, son accionistas mayoritarios del centro médico de Asturias, y del instituto de medicina oncológica y molecular de Asturias, además de tener tres fábricas de cemento con una capacidad de millones de toneladas anuales pero.

¿Quién es Luis Masaveu dentro de este clan?

Estudió derecho, tiene varios masters y cursos de dirección de empresas, pero también como es vocal del consejo de administración de LiberBank, consejero y asesor en materias relacionadas en sectores inmobiliarios y vitivinícolas.

Así viven Carmen y su novio millonario

Pasan la mayor parte del tiempo en Marbella. Carmen hace yoga con el profesor Javier Castro. Viven en La Zagaleta, una de las urbanizaciones más caras de Marbella, la más lujosa de toda Europa, el coste medio de sus casas se mueve alrededor de los cinco millones de euros. Una precio solo asequible para uos pocos privilegiados. También paran en Los Granados, en Sotogrande, donde las casas no bajan del millón y medio de euros. Son residencias de cinco dormitorios con cinco baños, oficina, cocina, piscina privada, entre otras muchas más cosas. Se encuentra además al lado del club de golf de Sotogrande.

La familia Masaveu está incómoda por salir en la prensa, porque se airee su patrimonio. Prefieren el anonimato propio, el de sus empresas y fundaciones. Hasta que salió la noticia, Carmen y su novio estaban felices y su sólida relación parecía indestructible. Pero ahora hay quien apunta a la familia de Carmen como culpables de la filtración de este sorprendente romance.

Expertos paparazzi como Diego Arrabal creen que las fotografías de hace un mes "son raras porque no están hechas por ningún profesional de Marbella". El reportero asugura que "es como si alguien quisiera que eso viera la luz de alguna manera. No sé de dónde viene la filtración", se pregunta el reportero. Fuentes de Semana, la revista que dio la noticia, aseguraron a un colaborador de Viva la Vida que el reportaje gráfico surge de un redactor de la redacción al que le llegaron las fotografías. "¿El hermano de Jesús Janeiro? ¿Victor Janeiro? No me extrañaría que fuera la persona quién está filtrando", dijo uno de los contertulios del programa que presenta Emma garcía los fines de semana en Telecinco.

