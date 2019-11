Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, cuenta toda la verdad sobre la guerra con Rocío Carrasco

La mujer de Antonio David Floresl se sienta por primera vez en un plató de televisión para defender a su familia

La segunda mujer del ex giardia civil (la primera fue Rocío Carrasco) se estrenó el sábado por la noche como invitada en un plató por primera vez en los 20 años que lleva con su marido. Olga Moreno acudió a Telecinco para defender a Rocío Flores. "Hay cosas que se dicen que ya no se pueden consentir. Estoy aquí más por Rocío Flores que por mi marido. Lo que más me duele es que digan que parece que es una niña del programa Hermano mayor", dijo nada más sentarse. "Si fuera violenta y agresiva yo no estaría aquí sentada. Nos duelen a todos esas palabras".

Hasta ahora, Olga Moreno se había mantenido alejada de los las cámaras de televisión, si bien había sido portada de revistas del corazón tras vender exclusivas junto a su marido. Olga Moreno siempre ha estado al lado de Antonio David Flores desde que se conocieron en 2001 y este sábado se acercó de nuevo al ex guardia civil, que se encuentra participando en el programa GH VIP, a pocos kilómetros del plató del Deluxe.

A la hija de Antonio David Flores está defendiendo a su padre en el plató del reality, exponiéndose ante las cámaras y eso la ha convertido en objetivo de la prensa. Si su papel como protectora le ha supuesto algún beneficio económico, puesto que sus asistencia se paga bien, también ha tenido que revivir los malos momentos con su madre. Uno de ellos fue conocido episodio que tuvo lugar en 2012, en el que hubo una denuncia de por medio por una supuesta agresión. "Me asusté cuando me llamó pero no voy a entrar en eso. No fue solo ese hecho, fue mucho más atrás. Yo no he vuelto a hablar desde eso con Rocío Carrasco", dijo Olga.

Recordemos que Rocío Flores decidió que quería vivir con su padre y con Olga Moreno cuando su madre, Rocío Carrasco, dijo que no descansaría hasta acabar con su padre. Pese a todo, Moreno asegura que los niños aún esperan una llamada de su madre, lo cual le encantaría a ella también.

La última conversación que mantuvo Olga Moreno con la anterior mujer de su marido fue hace ocho años: "Le dije lo que tenía que decirle. A unos niños hay que llevarlos de vacaciones, al parque". Desde ese momento, la hija de Rocío Jurado y Olga ni se han visto cara a cara.

Una de las demandas que interpuso la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco contra Antonio David, por malos tratos psicológicos continuados (hoy ya desestimada) impidió trabajar en televisión al ex guardia civil, lo cual, unido a los costes de las continuas querellas, ha roto la economía del matrimonio Flores-Moreno. Según la versión de Moreno, Rocío Carrasco no ha pagado nada de la manutención de sus hijos. "Hay que pagar muchas demandas, y jodido. Yo tengo dos demandas de 150.000 euros cada una", reconocía Moreno. Pese a todo no tiene miedo al futuro: "Nos levantamos seguro", dijo.

La última demanda que ha interpuesto Carrasco por alzamiento de bienes está pendiente. El ex guardia civil habría facturado a través de sociedades a nombre de su mujer con la intención de ocultar sus ingresos y no pasarle una pensión a su exmujer durante seis años.

Una nueva demanda podría caerle si no mide sus palabras en medios. Por eso este sábado fue comedida: "No quiero entrar en esos temas. Vengo a hablar de mí y de los niños. No entiendo que continúe con las demandas y puedo entender que no te hables con tu expareja pero que no hables con tus hijos, no", dijo muy dolida con la actitud de Rocío Carrasco. "Mi vida hubiera sido mucho más fácil sin Rocío Carrasco", añadió. "Me ha puesto las cosas complicadas en todo. Por ejemplo con sus hijos: un médico que necesitábamos para los niños, una firma, una cartilla de la seguridad social".

80.000 euros

La magistrada titular del juzgado número 2 de Alcobendas obligó a Antonio David a pagar 80.000 euros en concepto de fianza, una medida recogida en el auto publicado a fecha 30 de septiembre, por dicho juzgado, en base a un procedimiento penal abierto por Rocío Carrasco. La hija de Pedro Carrasco acusa al que fuera su esposo por presuntos delitos de "insolvencia punible y estafa procesal". O sea, decía que no tenía dinero y cobraba sus exclusivas y demás trabajos a través de terceros.

En el auto se solicitaba la apertura de un juicio oral en el que Antonio David y Rocío Carrasco volverán a verse las caras.

La fianza que se le solicitaba a Antonio David Flores respondería a una deuda acumulada con la madre de sus hijos por el impago de la pensión durante años, que ascendería a 60.000 euros. La juez titular ve indicios de delito y, por ello, ha solicitado la cantidad de 80.000 euros para "asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele".