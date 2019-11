José Manuel Villegas deja Ciudadanos y cambia de vida, como cambió de mujer

José manuel Villegas, número 2 de Ciudadanos, es otra de las víctimas colaterales de la debacle del partido naranja en las urnas, que pasó de 57 a 10 diputados tras las elecciones del pasado 10 de noviembre. La vida de este barcelonés va a cambiar en todo: deja la política para volver a su profesión de asesor fiscal, como dejó a su mujer y madre de sus hijos, para iniciar una nueva etapa personal con la periodista Susana León, del departamento de prensa de Cs. Su vida y la de Albert Rivera transcurren en paralelo.

El pasado 8 de enero publicábamos en exclusiva desde Informalia que José Manuel Villegas había roto con su mujer. Meses más tarde, el pasado 26 de junio, de nuevo en exclusiva, difundimos las primeras imágenes del número 2 de la formación que lideraba Albert Rivera junto a su nueva compañera, durante una escapada de ambos al Cabo de Cata, en Almería.

En la información mostrábamos el 'finde' del entonces diputado y la encargada de prensa del partido.

Ahora, con la percha de otra 'escapada' de Villegas, esta vez va de escapada de la política, algunos medios se han hecho eco de la cara rosa de la vida de este abogado que ha decidido dar un paso atrás. José Manuel Villegas, eterno escudero de Albert, y su hombre de máxima confianza, lleva un vidas paralelas con el novio de Malú. No solo en lo político, sino también en lo personal. Un divorcio, una mudanza a la capital y una nueva relación revolucionaria son algunos de sus puntos en común.

Unido al partido desde sus inicios catalanes, Villegas nació en Barcelona en 1958. Se casó joven y tuvo dos hijos con la que fue su mujer durante cerca de tres décadas. El amor de su juventud y parte de su madurez fue Begoña de Miquel, hija de Juli de Miquel, uno de los abogados más prestigiosos de la Ciudad Condal. Esta disciplina no es ajena al aún secretario general de Ciudadanos. Villegas estudió Derecho y se especializó en Derecho Concursal. Por aquellos tiempos coqueteaba con el Partido Socialista, pero no estaba inmerso en la primera plana de la actualidad política.

Su carrera profesional alejada de los escaños la desarrolló como asesor fiscal en un despacho propio, un negocio que según parece retomará ahora que ha anunciado que no ocupará su asiento en el Congreso de los Diputados. Aunque en las credenciales que presentó en la Cámara Baja para tomar su acta como diputado el pasado mes de mayo su estado civil aún figuraba como casado, lo cierto es que el matrimonio está roto desde hace algo más de un año, como adelantamos en enero.

A pesar de ello, aún comparte con De Miquel una vivienda y una plaza de aparcamiento en Barcelona. La decisión de la ruptura fue suya y llegó cuando se cruzó en su camino la periodista Susana León, con la que en la actualidad comparte su vida.

Ex de UpyD, León forma parte del gabinete de Prensa del partido naranja y es una de las asesoras de máxima confianza de Inés Arrimadas, la llamada a ser la nueva líder de Cs. En noviembre del año pasado Villegas hizo las maletas y abandonó el domicilio familiar. Entonces, su ex pareja, que se había trasladado a Madrid por él, puso de nuevo rumbo a la ciudad que la vio nacer y donde comenzó un amor del que ya apenas quedan cenizas. Su relación con León era un secreto a voces que no se confirmó hasta que salieron a la luz las fotos que difundimos en las que se les veía disfrutar de una romántica cena en Cabo de Gata. De hecho, Villegas tiene en Almería sus raíces paternas y por eso concurrió en las listas de Ciudadanos por esa provincia. León es uno de los pilares en la estrategia de comunicación de los naranjas y, de momento, no ha mostrado intención de abandonar el barco. Ahora, Villegas está en la misma encrucijada que se le presentó a su ex mujer hace unos años, pero a la inversa: volver a Barcelona o quedarse en la capital por amor. De momento, se ha ofrecido a liderar la gestora que conducirá el rumbo de Ciudadanos hasta que se celebre en marzo el congreso en el que se elegirá a la nueva directiva.

(Arroba, Susana León, abajo, Villegas y su mujer, de pelo oscuro, en un acto en la embajada de Francia en Madrid el 14 de julio de 2017 junto al representante diplomático galo y su esposa).

De padre almeriense y madre soriana, Villegas nació en Barcelona en 1968. Es licenciado en Derecho, especializado en Derecho concursal por la Universidad Autónoma de Barcelona y su trayectoria profesional antes de entrar en política se desarrolló sobre todo como asesor fiscal, con despacho propio.

En su juventud fue miembro de la Joventut Socialista de Catalunya pero pertenece a Ciudadanos desde su fundación en 2006, en el Congreso fundacional. En las Elecciones generales de España de 2015 fue elegido diputado nacional por la circunscripción de Barcelona. En el Comité Ejecutivo del partido ha sido Secretario de Relaciones Institucionales y después Secretario de Organización; también fue Jefe del Gabinete del Presidente. Desde 2016 es Secretario General, cargo que abandonará en los próximos meses, como ya ha dicho.