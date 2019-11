Los hijos de Evo Morales se refugian en Argentina tras el derrocamiento de su padre

Los dos hijos de expresidente Evo Morales, en el exilio en México, salieron de Bolivia este sábado rumbo a Argentina, informó el gobierno interino boliviano.

Evaliz Morales Alvarado y Álvaro Morales Peredo ya están en territorio argentino. El vuelo de Latam 7901 procedente de La Paz aterrizó en el Aeropuerto internacional de Buenos Aires tras una escala en Lima, Perú.

El ministro del Gobierno interino de Bolivia, Arturo Murillo, adelantó a través de su cuenta de Twitter por orden de la presidente Jeanine Áñez que "por seguridad" se había ayudado a los hijos de Evo Morales a salir de su país.

Por instrucciones de la señora presidenta @JeanineAnez dimos todas las seguridades a los hijos de @evoespueblo para salir del país, esta madrugada abordaron avión de Latam.

Cuidamos la familia, los hijos no responden por los crímenes de los padres.#NadieSeRinde#NadieSeCansa pic.twitter.com/MfHdAjizEv — Arturo Murillo (@ArturoMurilloS) November 23, 2019

En el tuit se ven las imágenes de las tarjetas de embarque de Evaliz y Álvaro Morales. El avión salió de La Paz hacia Lima para continuar al aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. Hasta ahora, los hijos del ex presidente boliviano estaban en la embajada de México en La Paz y que habían solicitado un salvoconducto para salir del país. Evaliz es hija de Evo Morales y Francisca Alvarado, fue dirigente de un movimiento indígena.

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, ya había ofrecido a Morales y su familia la posibilidad de recibirlos. "El día que llegue a la presidencia será un orgullo recibir a Evo Morales en la Argentina, a él y a Álvaro García Linera", sostuvo el 14 de noviembre pasado. "No pierdo la esperanza de volver en cualquier momento. Si me acerco a Bolivia mediante Argentina, mejor todavía. Lo estamos analizando. Vamos a esperar que pase un poco más de tiempo para retornar a la Argentina o a Bolivia para seguir esta lucha", respondía entonces el ex presidente boliviano.

La acusación contra mi hija Evaliz, es una muestra más de la mentira y las difamaciones a las que acude el régimen de facto. Exijo que presenten una prueba del supuesto "enriquecimiento ilícito" ¡Que más inventarán para intentar defenestrarnos! — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 23, 2019

Bolivia pasa por su peor crisis en 16 años tras las elecciones generales del 20 de octubre. Con 13 años en el poder, Morales fue proclamado vencedor pero la oposición alegó fraude y encendió las calles contra el líder indígena. Morales se vio forzado a dimitir el 10 de noviembre, presionado por las protestas y luego de perder el apoyo de las fuerzas militares y la policía. El ex presidente partió al exilio denunciando un golpe de Estado, mientras sus leales lanzaron una contraofensiva que hundió en el caos a buena parte del país.