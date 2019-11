Terelu le pregunta a su madre si ha hecho alguna vez un trío y ésta es su respuesta

"¿Alguna vez has hecho un trío o una orgía? Piénsalo bien antes de contestar, orque me da miedo", se atrevió a preguntar este viernes Terelu Campos a su madre, dentro del nuevo programa de Alfonso Arús en Antena 3.

La matriarca del clan, de 78 años, contestó a su hija y no eludió la pregunta. Otra cosa es que le dijera la verdad, pero como eso no lo sabremos nunca, lo que nos toca es tomar nota de la rspuesta.

"Estoy en contra de eso, de los tríos", dijo sin inmutarse la gran periodista a su hija. "El amor, el sexo es para hacerlo íntimo, el encuentro de dos personas", añadió. "No he estado a favor de eso", espetó. Pero, ¡oh, sorpresa! admitió que alguna vez se lo propusieron. "Alguien me dijo: 'Conozco yo una chica..", insinuando la proposición de un novio que quería jarana con ella y con otra. Y ésta fue la reacción que desveló Mª Teresa: "No estuve con él ni quince días. Yo le dije te voy a traer yo un chico". El novio en cuestión le rpeguntó entonces, ante el panorama de encontrarse en la intimidad con María Teresa y otro hombre: "¿Qué voy a hacer yo?". Y la periodista zanjó el tema así: "Lo mismo que yo".