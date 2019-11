Sara Carbonero no está preparada para volver al photocall y deja a Iker Casillas solo en Oporto

Hace unos días que amigos y familiares celebraron las buenas noticias de Sara Carbonero con respecto a su enfermedad. La periodista manchega, a la que diagnosticaron un cáncer de ovario en mayo, ha terminado el tratamiento médico pero su regreso a la vida pública aún se hará de rogar. Según su entorno, la mujer de Iker Casillas no está preparada para posar en un photocall y responder a las pregunta de la prensa sobre esta complicada etapa de su vida.

Por esta razón, Iker Casillas acudió solo a la gala Dragones de Oro este jueves, desvela Ok Diario. Se trata de una cita que tiene lugar en Oporto y a la que Sara siempre ha acudido con su marido. En esta ocasión, además, la ex presentadora de Mediaset ni si quiera se encontraba en Portugal, pues viajó horas antes a Madrid para cumplir con unos compromisos profesionales.

Hasta ahora, Sara ha suavizado y adaptado su actividad laboral a las circunstancias, atendiendo tan solo sus responsabilidades en la empresa que comparte con su amiga Isabel Jiménez, aunque su recuperación podría devolverla a la primera línea muy pronto. De momento, la manchega ha retomado el ejercicio, concretamente el pilates, que llevaba meses sin practicar.

A pesar de la fuerza y el buen ánimo de la periodista, Sara no estaría preparada para hablar públicamente de la enfermedad, algo que ya le ocurrió a Alex Lequio, por ejemplo. Así lo explicó él en redes sociales cuando su madre, Ana Obregón, concedió la primera entrevista tras su temporada en EE.UU: "Muchísimos me habéis pedido por privado que comparta con vosotros la parte de mi experiencia con el cáncer que no menciona mi madre en la entrevista. Tal y como ha dicho mi madre, es muy duro y todavía no estamos preparados. Prometo hacer todo lo posible por estar recuperado para el día del evento solidario", escribió.