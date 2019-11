Violeta Mangriñán y su secreto más íntimo (y escatológico), al descubierto

Violeta y Fabio se han convertido en una de las parejas de moda del panorama nacional desde que se conocieran y enamoraran en Supervivientes. Comparten su día a día con miles de seguidores en las redes sociales y no se cortan un pelo, ni si quiera cuando tratan cuestiones escatológicas. Esta semana, el italiano ha dejado al descubierto el secreto de su chica en la intimidad del baño.

A pesar de que llevan juntos ya cinco meses, Fabio y Violeta cuidan con mimo su convivencia y no dejan que nada destruya la magia de estas primeras semanas, ni si quiera las necesidades fisiológicas. Por eso, el italiano utiliza el baño de invitados de su pisazo, donde Violeta no pone el pie, y ella, en el otro, enchufa la aspiradora para que su chico no escuche nada de nada. Eso sí, a ella no le ha hecho ninguna gracia que su novio haya contado algo semejante: "¡Qué vergüenza!", ha dicho.

Lea también: Violeta Magriñán y su confesión más picante: "Necesito tener un orgasmo al día"

La ex tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa cuenta ya con más de un millón de seguidores en Instagram, con los que presume de novio y de cuerpazo.