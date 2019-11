La lujosa vida del príncipe Andrés a costa del abusador sexual Jeffrey Epstein

El príncipe Andrés anunció esta semana su retirada de la vida pública por su vinculación con el caso de abuso sexual a menores y su amistad con Jeffrey Epstein, líder de una red de prostitución infantil. La prensa británica ha aireado la lujosa vida del hijo de Isabel II, asegurando que el propio Epstein le cubría importantes gastos y le prestaba sus extravagantes servicios, como su lujoso jet privado. También le facilitó una red de contactos con importantes políticos y financieros de todo el mundo.

El ojito derecho de la monarca británica recibe una asignación de la reina de 250.000 libras (320.000 dólares) anuales y otra pensión de La Armada, de la que formó parte hasta 2001, de 20.000 libras (25.000 dólares). Una cantidad que, según el Daily Mail, no le sería suficiente para costear su lujoso estilo de vida.

El mismo tabloide afirma que Jeffrey Epstein, que murió ahorcado en su celda en agosto a la espera de ser juzgado por liderar una red de prostitución infantil, habría puesto a disposición del duque de York su isla privada y diferentes mansiones de forma totalmente gratuita, para que pudiera veranear e incluso vivir durante alguna temporada. Además, apuntan a que en más de una ocasión llegó a utilizar su jet privado para trasladarse desde el Castillo de Windsor hasta el campo de golf de Kent.

Desde el mismo medio aseguran que el pedófilo le dio dinero para que cubriera sus gastos, como las elevadas cantidades de dinero que su ex mujer, Sarah Ferguson, le reclamaba para no airear en la prensa británica sus intimidades. La propia Ferguson negó conocer la procedencia de este dinero cuando se destapó el escándalo. Epstein también habría ayudado a Andrés a costear los salarios de su ex asistente personal, Johnny O'Sullyvan.

Además, también comentan que el príncipe comenzó a trazar una importante red de contactos en 2001, cuando comenzó su amistad con Epstein. Entre todos estos contactos se encontraban millonarios hombres de negocios, tanto ingleses como estadounidenses. Mediante correos electrónicos no oficiales, actuaba de nexo entre gobiernos y empresas para llevar a cabo importantes proyectos y realizar actividades lucrativas.

Durante sus años de amistad con Epstein, el duque de York también habría destinado más de 9 millones de dólares en reformar sus propiedad en Windsor Great Park y casi 17 millones para adquirir la finca que tiene en Verbier (Suiza) desde el año 2014, donde acude en las temporadas invernales para esquiar. También tiene a su disposición un lujoso coche Bentley de último modelo y costosos relojes de las marcas Rolex, Cartier, Patek, Philippe y Apple Watch. Todos ellos tienen un valor que oscila entre los 15.000 y los 193.000 dólares.

La retirada del príncipe Andrés

"Me ha quedado claro en los últimos días que las circunstancias relacionadas con mi relación anterior con Jeffrey Epstein han causado importantes problemas en el trabajo de mi familia y en la valiosa labor que se lleva a cabo en las muchas fundaciones y ONG's que estoy orgulloso de apoyar. Por lo tanto, he pedido a Su Majestad poder alejarme de los deberes públicos en el futuro y ella me ha dado su permiso", rezaba en el comunicado que emitiía el duque de York este miércoles.

A pesar de dejar a un lado los deberes reales, el príncipe sigue manteniendo su inocencia: "Sigo lamentando mi asociación mal juzgada con Jeffrey Epstein. Su suicidio ha dejado muchas preguntas sin respuesta, especialmente para sus víctimas, y simpatizo profundamente con todos los que se han visto afectados y quieren de alguna forma zanjar esto. Solo me queda esperar que, con el tiempo, puedan reconstruir sus vidas. Por supuesto, estoy dispuesto a colaborar con las autoridades en su investigación, si fuera necesario".