Victoria Federica, de 'juernes' con su novio DJ en un garito VIP de Madrid

La hija de la infanta Elena ha cambiado las plazas de toros por las pistas de baile, donde es innegable que sufre mucho menos y se divierte mucho más. Este jueves, Victoria Federica celebró el famoso 'juernes' universitario con su nuevo amigo especial, DJ Barce, que pinchó en uno de los locales de moda de la capital.

Vestida con una cazadora negra con flecos 'brilli' en las mangas, la hermana de Froilán acompañó a Jorge Bárcenas en la cabina de música. Victoria estaba entregada a la fiesta, tanto que se encargó de rociar con humo la pista de baile, donde el público aclamaba a DJ Barce. El joven se ha convertido en uno de los disk-jockey más famosos del momento: tiene su residencia en la Sala Barceló, antes conocida como Pachá, y ha compartido cabina con célebres referentes de la industria musical, como C. Tangana, Dj Nano o Sandro Ávila o los internacionales Bad Bunny y Don Diablo.

Este jueves trabajó en Panda Club, uno de los locales más 'pijos' de Madrid que reciben, entre otros, a famosos como Maxi Iglesias, Oriana Marzoli, Aless Gibaja o Anita Matamoros.

¿Sobrino de Luis Bárcenas?

Victoria y Jorge se conocieron este verano en el festival Starlite de Marbella, donde él acudió como DJ. Aquí en Madrid se han vuelto inseparables y los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos surgió en el cumpleaños de María Pombo, al que acudieron juntos. Hace unos días les vimos salir también juntos del gimnasio.

Lea también: Victoria Federica se come a besos a su novio DJ en plena calle

El apellido de Jorge ha suscitado mucha confusión sobre su árbol genealógico. Si bien el propio DJ aseguró que era el sobrino de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP condenado a prisión por el Caso Gurtel, el hijo de este y vocalista de Taburete, Willy Bárcenas, lo desmintió hace unos días: "No sé quién es ese chaval, pero mi primo no". Está claro que uno de los dos miente pero... ¿cuál?