Antonio Resines habla de porros y de Franco: "¿Que se vivía mejor con él? ¡Mis cojones!"

El actor se ha mojado con algunas cuestiones delicadas en su última entrevista. Antonio Resines, que ahora compagina colaboraciones en El Hormiguero y La Resistencia con algún proyecto publicitario, ha hablado sobre política, drogas y hasta del cambio climático.

A sus 65 años, el que fuera presidente de la Academia de Cine ha respondido a algunas cuestiones relativas a la política de Santiago Abascal y ha desvelado que no ha toreado nunca ("En la ficción de palo, de mentira"), que no está a favor de tener armas en casa y que Franco no era tan bueno como dice el líder de Vox: "Su figura no me dice nada en absoluto. Lo tuve que sufrir. ¿Que se vivía mejor? ¡Mis cojones!", ha dicho en Huffington Post. Eso sí, le pondría letra al himno de España: "Pero consensuada y razonable. Tendrían que hacerla Sabina o Serrat y así nadie diría nada".

Además, Resines ha comentado que sí cree en el cambio climático ("Por si alguien tiene alguna duda existe") y que él, al igual que Albert Rivera, ex líder de Ciudadanos, también ha probado los cigarritos de la risa: "Me sentaban fatal. Un bajonazo enorme. Una vez me caí redondo, yo creo que porque soplé demasiado".