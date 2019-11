Toñi Moreno recibe el alta médica tras su hospitalización

Ya pasó el susto para Toñi Moreno. La presentadora, embarazada de siete meses, ha recibido el alta tras 48 horas hospitalizada debido a un problema de anemia, según cuenta ¡Hola!. La catalana sufrió una bajada de hierro tan solo dos horas antes de empezar el programa que presenta en Canal Sur, Un año de tu vida, motivo por el que su buena amiga Terelu Campos le sustituyó y se puso al frente del mismo.

La presentadora ha tranquilizado a todos su seguidores y, en especial, a su madre dedicándoles unas palabras: "Quiero tranquilizar sobre todo a mi madre. No tengo hierro y los médicos me han dicho que por prevención tengo que estar 48 horas en el hospital. La niña está bien, me ha chupado todo el hierro y tengo una anemia de caballo, pero en dos días estaré operativa", decía este mismo miércoles por la noche desde el hospital.

La sustitución de Terelu es temporal, ya que Moreno tiene previsto volver a presentar el programa cuando esté totalmente recuperada. En lo que respecta al otro espacio que conduce, Mujeres y Hombres y Viceversa, Toñi ya está de baja maternal, dejando a Nagore Robles el encargo de ocupar su hueco.