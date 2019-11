Letizia pone en aprietos a una periodista durante una entrevista en televisión

Doña Letizia concedió una entrevista a Telemadrid este martes con motivo del bicentenario del museo del Prado. Durante la charla, la reina puso en aprietos a la periodista tras interrumpirle y lanzarle una pregunta que la dejó descolocada.

"¿Has visto la exposición?", le preguntaba la mujer de Felipe VI en un momento de la entrevista, haciendo referencia a las obras de Goya que se exponen estos días allí. La periodista, descolocada y en apuros, tardó unos segundos en contestar: ""Eh... he podido verla un poquito pero me comprometo a...", ante lo que la reina le volvía a interrumpir: "No da tiempo. Nos decían los comisarios que es inabarcable, que es inabordable. O sea, es impresionante, tienes que verla", comentaba entre risas.

Al margen de este incómodo momento, Letizia también quiso ensalzar el trabajo del museo: "La gran institución cultural de este país, que cumpla 200 años es un acontecimiento singular y extraordinario. Es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos", decía.

Asimismo, la consorte asturiana aseguró que la Corona está muy vinculada a la institución y que una de las felicitaciones navideñas de la Casa Real fue con una foto de la familia en el museo: "Aquí hicimos la foto. El origen está en la Corona y desde luego el apoyo sigue siendo permanente", declaró.