Mourinho puede consolarse de su desastre matrimonial con los 17 millones del Tottenham

El Tottenham Hotspur ha cerrado el fichaje de José Mourunho como sustituto de Mauricio Pochettino a cambio de un sueldo no apto para corazones sensibles: su contrato hasta el final de la temporada 2022/23 incluye 15 millones de libras anuales (unos 17,5 millones de euros) para el portugués, casi el doble de lo que percibía su antecesor.

José Mourinho triunfa en lo profesional y vuelve por la puerta grande a la élite del fútbol mundial. Pero en lo personal traviesa por su peor momento. El entrenador portugués ha encontrado por fin el equipo que cumple con sus expectativas y exigencias. Pero si ha conseguido atajar la frustración laboral, no ha podido contener la crisis que vive su matrimonio con la madre de sus dos hijos, Matilde Faria (54), con quien no se le ve desde hace casi un año.

Hay una prueba clave que escenifica el alejamiento entre ambos. Y es que el ex técnico del Real ha dejado de lucir el anillo de casado en sus paseos solitarios por Londres y en sus apariciones como comentarista de Sky Sports. Además, la pasada semana, Matilde viajó a Nueva York para celebrar el cumpleaños de su hija, también llamada Matilde, pero su marido no le acompañó. Resulta cuanto menos extraño, puesto que el luso tiene todo el tiempo del mundo ahora que no tiene ningún equipo a su cargo.

Parece que la relación entre Mourinho y su esposa ha quedado debilitada después de que hayan vuelto a sonar los rumores de la presunta "doble vida" del portugués. Según cuentan los medios británicos, el nuevo entrenador del Tottenham ha sido visto en numerosas ocasiones junto a la millonaria británica Prue Carter Robinson. Desde que se conocieron en 2010, cuando él entrenaba al Madrid, sus escarceos amorosos han llenado páginas de los tabloides ingleses. Mou, que trató de mantener el 'affaire' en secreto, nunca lo ha desmentido.

Los que conocen al portugués aseguran que su complicada situación familiar ha afectado a su carácter, siendo ahora aún más duro en sus críticas y con un sarcasmo más acentuado si cabe. Con todo, volver a estar ocupado, y con un sueldo de 17.5 millones de euros al año, seguro que le sirve de consuelo.