Cristiano Ronaldo salva a la humanidad: se convierte en superhéroe de cómic

Cristiano Ronaldo es el gran ídolo de los portugueses. Sus éxitos con la selección lusa y sus triunfos fuera de su país le han otorgado la categoría de mito. Tal es la admiración de sus compatriotas que le han convertido en protagonista de una saga de aventuras llamada Striker Force 7, en la que el jugador tiene el objetivo de salvar el mundo.

El propio Ronaldo ha colaborado en la producción de este proyecto junto a las empresas estadounidenses Graphic India y VMS Communications. Se comercializará en tres soportes: cómics, plataformas digitales y videojuegos. Además, las aventuras de Cristiano también llegan en forma de serie de dibujos animados que se podrá ver por Internet.

El propio jugador publicó un tuit mostrando el tráiler de su nueva serie: "De la misma manera que el fútbol conecta culturas y personas de todo el mundo, creo que los grandes personajes y héroes animados pueden lograr lo mismo, así que estoy encantado de unir la pasión por el fútbol y los superhéroes mediante este proyecto", escribió para presentar el lanzamiento de los cómics Striker Force 7.

Hi guys! Check out my animated show trailer and the comic book now! ???? https://t.co/pq8lesrqYI ???? #FCBD #FreeComicBookDay #SF7 #CR7 pic.twitter.com/bTe7DzXQRw