Makoke marca pezón con sus nuevos pechos y las redes arden: "Se pueden colgar bolas de Navidad"

La ex de Kiko Matamoros ha concedido una entrevista vía exclusiva para contar todos los detalles sobre su reciente operación de mamas. En la fotografía que ilustra el reportaje, Makoke presume de escote marcando pecho (y pezón) sin ropa interior. La imagen ha incendiado las redes sociales, donde le han llovido tanto las críticas como los piropos.

En la entrevista, la flamante novia de Tony Spina, de 50 años, aclara que no se ha aumentado el pecho sino que se lo ha recolocado: "Me lo he subido porque tenía mucho y lo tenía caído, hace 19 años, cuando nació Anita, y me quité piel, que es lo mismo que he hecho ahora. Con una diferencia, ahora me he puesto unas prótesis porque con la edad que tengo, en cinco años se iba a caer de nuevo", ha dicho en Lecturas. "Los pechos se me iban para los lados, no podía ir sin sujetador porque tenía el pecho desparramado... Me he quitado 9 centímetros de piel. Ahora está más recogido y redondito. Me voy a poner escotes hasta el ombligo".

Las reacciones a la entrevista de Makoke (y sobre todo a su fotografía) no se han hecho esperar: desde piropos hasta críticas pasando por las bromas.

Makoke estrena mamellas ???? — BerMB (@BernaMorales) November 20, 2019

Hablando de las tetas de @Makoke_ cuando la revista dice "espectacular" ¿Se refiere a que dará espectáculo con ellas? — Manuel Callejon Muño (@carretas36) November 20, 2019

Totalmente, entre las pintas de joao, los pezones de makoke y lo de terelu...

Porque hoy no es 28 de Diciembre...???????????? — 81nilúju (@63e77fbe6760485) November 20, 2019

En los pezones de Makoke se pueden colgar bolas de ???? — Pilar (@Pilar18336077) November 20, 2019

Sinceramente flipo lo bien que se conserva Makoke y que tenga al yogurin macizorro de Tony comiendo de su mano — Mr. Sunset ?????????? (@MrSunsetGH) November 20, 2019

Makoke se ha puesto demasiadas tetas lol — A???s C??????? ???????? A??????s (@anaiscelikkol) November 20, 2019