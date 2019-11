Tamara Falcó cumple 38 años y está nerviosa por si se le escapa quién gana Masterchef: tendría que pagar 150.000 euros (o sea, o sea, o sea)

Tamara Falcó, que este miércoles cumple 38 años, está nerviosa o, como dice ella misma: "Estoy bloqueada". Y eso que tiene tablas, cae bien a la prensa y siempre ha sabido torear preguntas comprometidas. Pero sus motivos tiene ahora para darle vueltas a cómo encarar su próximo photocall de este jueves.

La hija de Isabel Presyler y el marqués de Griñón promociona de nuevo la firma de electrodomésticos LG, que ya contó con ella esta primavera para amadrinar uno de sus productos, con fines solidarios. Y en aquel evento, Tami, como la llaman su madre y hermanos, soltó la bomba: estaba enamorada de un joven con encanto y de buena familia, al que había enseñado en sus redes sociales en un viaje a Qatar. Se trataba de Iván Miranda Álvarez-Pickman y se suponía que la cosa iba en serio.

Sin embargo, pasó el tiempo y el romance se quedó en nada, al parecer porque al chico, solo tres años mayor que la hija de la Preysler, le dio pánico el agobio mediático que se le venía encima. Pero no fue una ruptura traumática y Tamara siguió tan alegre como siempre, con su nueva vocación de diseñadora, etc. Pero cuando faltan solo dos programas para la final de Master Chef Celebrity y por tanto para que se conozca oficialmente al ganador o ganadora, los rumores están desatados y todos apuntan a que Tamara Falcó será la vencedora, cuando antes de empezar a prepara su participación en el talent culinario no sabía ni freír un huevo.

La final de Master Chef está grabada desde hace muchas semanas pero el desenlace se guarda como un secreto de estado y el concursante que desvele el nombre del ganador tendría una sanción de 150.000 euros, según el contrato de confidencialidad que han firmado todos los participantes. Los productores temen las filtraciones que quitarían suspense y espectadores a la final, pero también podrían temer la franqueza habitual de Tamara Falcó, habladora y sincera en todas sus comparecencias ante la prensa. Tamara también tiene miedo de las preguntas sobre el concurso que le esperan este jueves, de ahí el bloqueo, aunque la ganadora/or sea otra.

Apenas quedan dos programas para el final de MasterChef Celebrity pero hace ya casi un mes que Jaime Peñafiel daba algo más que pistas sobre el nombre del ganador o ganadora en El Mundo. El veterano cronista decía saber la identidad del vencedor, tal y como recogió Ecoteuve.

¡ATENCIÓN! La noticia podría contener el spoiler del ganador de MasterChef Celebrity

"Mi querida amiga Isabel intentó que se lo dijera. A lo mejor, ella también lo sabe. Ya falta menos para que se haga público el número de la ganadora de MasterChef Celebrity. ¡¡¡Qué gran sorpresa!!! ¡no para mí ni para su madre...!".

El periodista dice con total claridad que los jueces se decantarán por Tamara Falcó.

Jordi Cruz y Samantha desvelaron por error el ganador de 'MasterChef Celebrity'

Que el nombre del ganador se colara antes de la emisión de la gran final del concurso es una historia que suena y mucho a sus seguidores. En la edición anterior, Jordi Cruz y Samantha Vallejo Nágera subieron una polémica foto a redes con Ona Carbonell durante una "gran cena homenaje a alguien muy especial". La dedicatoria de la jueza hizo que muchos espectadores lo interpretaran como un spoiler. Efectivamente, el tiempo confirmó que la nadadora de natación sincronizada logró ganar el concurso. Es el problema de grabar con mucho tiempo de antelación y de que tanta gente conozca el secreto.