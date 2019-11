José Bono habla por primera vez de la boda de su hijo con su novio

El ex ministro de Defensa José Bono ha hablado por primera vez de la boda de su hijo, Jose Bono Rodríguez, con su novio, Aitor Gómez, que se celebrará en junio de 2020 en Toledo. Lo ha hecho en la presentación de su nuevo libro, en el que el ex Presidente del Congreso de los Diputados desvela algunas charlas íntimas que mantuvo con don Juan Carlos, entre otros asuntos.

Durante la presentación de Se levanta la sesión. ¿Quién manda de verdad?, que tuvo lugar este martes en Madrid, Jose Bono habló sobre la boda de su hijo: "Estoy feliz y encantado. Mi respuesta es brevísima porque si en el libro no meto nada familiar ni íntimo, no lo voy a hacer en la presentación. Lo importante es que mi hijo sea feliz", dijo al ser preguntado.

Lea también: Carmen Lomana saca del armario al ex ministro Jose Bono y dice que es homosexual, como su hijo

Jose Bono y Aitor Gómez salen desde hace cuatro años y oficializarán su relación el próximo mes de junio en el Ayuntamiento de Toledo. La encargada de casarlos será Milagros Tolón, la alcaldesa socialista de la ciudad, que mantiene una estrecha relación con el ex ministro de Defensa. Después de unirse en matrimonio, los novios celebrarán un banquete en el emblemático palacio de Galiana, situado a orillas del río Tajo.

Jose tiene 35 años y es jinete profesional desde los 20. Su círculo social está formado por la alta aristocracia y millonarios como Athina Onasis, Carlota Cashiragui o Marta Ortega. Aitor tiene 24 años, 11 menos que su chico, y mantiene una muy buena relación con su futura familia política, tanto que incluso trabaja codo con codo con su futura cuñada, Amelia Bono. El pasado mes de mayo acudió a la Primera Comunión de Jorge, uno de los hijos de Amelia Bono y Manuel Martos.

Las memorias de Bono

En el libro, el que fuera ministro de José Luis Rodríguez Zapatero habla de su andadura como Presidente del Congreso de los Diputados: "A pesar de que se supone que era la tercera autoridad del Estado, la realidad es que mandaba poco, más bien nada. Pero te enterabas de todo y ahí empezaba el interés del libro, que es despiadadamente transparente".

Lea también: El hijo de José Bono se casa con su novio, 11 años más joven que él

Entre otras anécdotas, Bono desvela una confesión que don Juan Carlos le hizo hace ocho años, cuando todavía estaba en el trono: "Me muero de rey en la cama, pero no abdico". Además, ha contado que le profesa una gran admiración: "El emérito sabe que yo le tengo muchísimo más afecto que admiración política porque él no es del PSOE".

En otra de sus charlas, el emérito le habló sobre el entonces príncipe Felipe: "Está aprendiendo mucho pero no tiene mi carácter campechano. Tiene mucho que aprender". También da su propia opinión sobre Felipe: "El actual rey es harina de otro costal. No se parece a su padre, ni al abuelo que quiso enrolarse en las filas franquistas durante la Guerra Civil, ni al perjuro de su bisabuelo", escribe en el libro.