El 'zasca' de Gerard Piqué al ex tenista que critica su Copa Davis

La nueva Copa Davis creada por Gerard Piqué y su empresa Kosmos ha generado elogios y críticas a partes iguales. La división se aprecia en las redes sociales, donde algunos han atacado al innovador formato. También hay quien se ha quejado de la poca afluencia de público, recibiendo la respuesta directa del propio Piqué.

El futbolista del Barça no quiere que falle ni un detalle y, consciente de la importancia de que todo sea un éxito en este año de debut, está muy pendiente de lo que se dice sobre el torneo en Twitter, retuiteando los buenos comentarios y contestando a las críticas, como la que hizo el ex tenista belga Filip Dewulf.

Not the biggest crowd...yet. 15 people sitting on this side of the stands. #BelCol #DavisCupFinals pic.twitter.com/zbtMPxAM3t

El ex deportista se quejaba del poco público en una de las pistas: "No es la mayor multitud ... todavía. 15 personas sentadas a este lado de las gradas", decía junto a una imagen en las que se veían muchos huecos en las gradas. Sus palabras tuvieron réplica por parte de Gerard, que subió otra instantánea con la grada casi llena y le preguntó: "¿Estás seguro de que solo hay 15?".

Are you sure there are just 15?? ???????????????? pic.twitter.com/SouZ8FnBG7

Pero no todos son ataques. Son muchos los fans del tenis y los jugadores que se han posicionado a favor del nuevo formato. "Odiaba la idea de esta competencia renovada. Pero tengo que admitir que estaba equivocado. De hecho, me gusta bastante hasta ahora", decía un usuario en la red, según Piqué retuiteó.

I hated the idea of this revamped competition. But I might have to admit that I was wrong. I actually quite like it so far. #DavisCup