Felipe VI y su fiesta de antiguos alumnos en el lugar donde se enamoró de Gigi Howard

Felipe VI estaba invitado al acto del centenario de la Universidad de Georgetown, lugar en el que estudió un máster en Relaciones Internacionales.

Después de la apretada agenda que tuvieron los Reyes durante su viaje oficial a Cuba, el rey Don Felipe VI volvió a hacer la maleta, esta vez el solo, para hacer una escapada a la ciudad de Washington.

Mientras que Letizia regresaba sola a España, el rey hacía un viaje privado, fuera de su agenda oficial, para asistir al centenario de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown, un lugar que seguro que le ha trasladado a sus recuerdos porque allí hizo su Máster tras licenciarse en Derecho.

El centro universitario había preparado actos con motivo de su centenario y por eso, el rectorado de Georgetown invitó a Don Felipe, debido al máster que cursó hace un cuarto de siglo.

Los actos de celebración finalizarán con una gala con más de 400 personas a la que acudirán otros rostros como Bill Clinton o Pablo de Grecia que es primo hermano de don Felipe y que estudió en el mismo lugar e incluso llegaron a compartir piso.

Pero este lugar no solo le trae a Don Felipe recuerdos de su época de estudiante, sino de una bellísima estudiante llamada Gigi Howard, con quien estuvo saliendo.

Aunque Don Felipe dejó de estudiar allí en el año 1995, mantiene un gran vínculo con la universidad y por eso ha visitado el campus en varias ocasiones. Tras su paso por esa universidad se creó una cátedra con su nombre para promocionar la cultura española.

Es tanto el vínculo que le une con la universidad que en una de las ocasiones en las que dio una conferencia a los alumnos, cuando todavía era Príncipe de Asturias, aseguró que Georgetown era como su segunda casa: "Es mi casa en Washington y por eso trato de volver al menos una vez al año", dijo.

Gigi Howard no se casó

Poco después de dejarlo con Isabel Sartorius, el Príncipe se marchó a Washington a estudiar el máster en Georgetown. Allí conoció a su siguiente novia, Gigi Howard, que estudiaba Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Nueva York. Pasaron unas vacaciones en 1995 en la ciudad de los rascacielos, con escapadas románticas, como la que hicieron a isla de Saint Martin donde fueron pillados por los paparazzis. La relación no estuvo exenta de escándalo cuando se desveló que un periodista español llegó a pinchar teléfonos para obtener información del romance. En 1997, don Felipe y la bella Gigi fueron a esquiar juntos a Colorado. Fue su última cita porque aquel año el heredero conoció a Eva Sannum. Más de dos décadas después

Gigi estuvo a punto de casarse con un empresario naviero llamado Patrick Ammet, y llego a anunciarlo en la revista Hola. Sin embargo nunca se casó. Gigi no se ha casado. Ahora es una mujer de 49 años. Vive en Nuva York, volcada en su negocio cosmético y sobre todo, en su hijo: "Tenía 42 años, no estaba casada, no tenía novio y quería ser madre, así que busqué un donante anónimo y tuve un hijo", dijo a Vanity Fair en febrero de 2017. Vive en Nueva York. En el perfil de SIO Beauty, su empresa cosmética, ejerce de modelo para promocionar sus productos.