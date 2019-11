Alba Carillo confiesa la afición oculta de Thibaut Courtois

Alba Carrillo mantuvo un romance durante varias semanas con Thibaut Courtois a principios de este año. El final de la relación entre la modelo y el portero del Real Madrid no fue amistoso y hubo reproches cruzados en los medios. Pese a todo, la ex mujer de Feliciano López recuerda con cierto cariño al guardameta y ha comentado algunos detalles desconocidos de su idilio durante su estancia en GH VIP.

Alba ha desvelado que el belga es un gran aficionado a los realitys de Telecinco: "Pues cuando 'pajareaba' con Courtois le gustaba mucho Gran Hermano y nos dejábamos mensajes para comentarlo. Hablábamos de Sofía (Suescun). Él veía el Dúo. Seguro que ahora lo está siguiendo y se mete en el 24 horas", ha comentado ante sus compañeros.

No se trata de la única revelación que Carrillo ha realizado sobre sus ex parejas en su encierro de Guadalix. Hace unos días, la concursante descubrió una curiosa conexión que une a Fonsi Nieto y Feliciano López: "Mis ex se han hecho amigos y hasta tienen los perros de la misma camada", decía.

"La gente por joder es capaz de muchas cosas", finalizaba Alba, que no parece muy contenta con la actitud del tenista y el DJ.