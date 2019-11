El descuido de Cristina Pedroche: se le ven las bragas y el sujetador mientras lo da todo bailando

Cristina Pedroche ha deleitado a sus seguidores de Instagram con un baile muy animado en Instagram. La presentadora vallecana lo ha dado todo al ritmo de la música y, en un descuido, ha enseñado su ropa interior. No es la primera vez que a la mujer del chef Dabiz Muñoz le pasa algo similar.

La colaboradora de Zapeando ha demostrado una vez más que el baile es uno de sus puntos fuertes. Luciendo un vestido corto azul marino con escote de pico, la joven se marcó este lunes un bailoteo mientras sonaba la canción Nadie sabe del artista cubano Nacho. Y mientras movía sus caderas, se le han visto tanto las bragas como el sujetador.

No es la primera vez que se ve envuelta en una situación parecida, pues en septiembre también colgó un vídeo en el que presumía de sus dotes con el baile y en el que se le veía la ropa interior. "Sigo recibiendo todavía muchísimos mensajes en los que me avisáis que los vídeos que he subido bailando hoy antes de Zapeando, se me veían las bragas", comentó con gracia en un vídeo que compartió instantes después.

"Y bueno, cuando me he querido dar cuenta lo habéis visto ya muchísimos. Entonces, ¿para qué lo iba a borrar? De todas formas son unas bragas, unas bragas muy feas, marrones sin más", sentenció.

En este mismo mes, también protagonizó una nueva polémica en 2016 al recibir fuertes críticas de algunos usuarios, que le acusaron de excederse del Photoshop en una foto: "¡Se pasan con el Photoshop! No parece ella, ¡siempre como todo perfecto!" o "Me gustas en todas las fotos, pero en esta no pareces tú", le decían.