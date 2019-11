Toñi Moreno, en la recta final de su embarazo: "Tengo fatigas, Lola se ha dado la vuelta y no me deja respirar"

Toñi Moreno es una de las presentadoras más queridas de la televisión y este lunes recogió el premio Iris del Jurado por "su profesionalidad y cercanía en su trabajo delante de la cámara". Lo hizo con gran emoción y también cierta incomodidad, pues la recta final de su embarazo no está siendo fácil para ella: "La niña se ha dado la vuelta y tengo fatigas".

Toñi está feliz e ilusionada con la llegada de su primera hija, aunque empieza a sentir los típicos nervios de toda madre primeriza que se enfrenta a su primer parto: "No estaba nerviosa, hasta ahora. Hoy me he hecho una ecografía y la niña se ha dado la vuelta. Tengo muchas ganas de que nazca, tengo ganas de verle la carita", dijo sonriente.

La presentadora catalana, con un rostro ligeramente algo hinchado típico de su avanzado estado, desveló que se encuentra ya en su séptimo mes de embarazo: "Estoy de siete meses, tengo un embarazo bueno, aunque ya tengo fatigas y 46 años", aseguró entre risas. Por este motivo Toñi, que le dedicó el premio a su padre fallecido hace tres años, ya cuenta los días que quedan para su baja, pues en sus circunstancias es recomendable guardar reposo.