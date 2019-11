Antonio Carmona dice que "la música de Rosalía no es flamenco"

Rosalía es la artista española del momento y famosos de todo el mundo como Madonna, Kate Middleton o Pedro Almodóvar, entre otros, se han rendido ante sus encantos. Pero no todo son halagos. También hay quienes son duros con la catalana y critican su estilo musical. El último en hacerlo ha sido el cantante Antonio Carmona.

Preguntado sobre qué opina de Rosalía, que el pasado jueves se alzó con tres Grammy Latinos, el de Ketama respondía: "La música de Rosalía no es flamenco. Lo que sí veo es una gran artista", ha declarado en ABC. El artista es un fiel defensor del flamenco de toda la vida: "El flamenco es eterno. Mientras haya nuevas generaciones que buscan el flamenco ortodoxo todo esta en orden".

El cantante Rulo, de Rulo y la contrabanda y ex vocalista de La Fuga, también ha opinado sobre Rosalía: "Tengo sentimientos encontrados, soy muy sincero. Tengo hijos. Y no es para nada la cultura del esfuerzo de lo que me cuesta a mí todo. Sacar un disco adelante, los años que me ha costado mi carrera, reinventarme, hacer una marca nueva va un poco en contra de lo que quiero inculcar, que es la cultura del esfuerzo", ha dicho para El Español.

No obstante, también admira el talento de la artista catalana: "Pero por otro siento orgullo, también, o me mola, que una persona de España lo esté petando en el mundo, sinceramente. [...] Me gusta que haya alguien petándolo fuera. A veces la critican demasiado. Tiene un talento que se le nota", ha explicado.

Figuras del flamenco como los cantantes José Mercé o Farruquito también se han pronunciado en alguna que otra ocasión. Por parte del primero, llegó a decir en El Mundo que "lo que hace no se puede llamar flamenco", aunque aclaró que "es una niña maravillosa y tiene una voz preciosa".

Farruquito se mostró en contra de los nuevos fenómenos musicales que reivindican la cultura flamenca, como el de Rosalía: "Están muy lejos del flamenco porque es un arte que no consiste solo en cantar aflamencado, sino también en conocer la cultura y llevarla a cabo", dijo a Efe. No obstante, también tuvo elogios para la catalana: "Mi primo hermano, El Polito, que ha trabajado con ella (Rosalía), me ha contado que es muy buena gente y yo le deseo lo mejor del mundo".