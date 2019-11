La noticia viral de Makoke y Tony Spina en 'QMD': "Ella se aumenta el pecho y él la apoya"

"Makoke y Tony Spina: ella se opera el pecho y él la apoya". Este es el titular elegido por la revista ¡Qué me dices! que ha revolucionado las redes sociales en este lunes. Los internautas, que se están maravillados por el juego de palabras, muestran su admiración en Twitter: "Tengo 0 dudas de que estamos ante el mejor titular del siglo XXI", dicen.

Lea también - Makoke se aumenta el pecho y las redes arden: "¿Y para pagar a Hacienda no tienes dinero?"

Desde el medio cuentan que Makoke se sometió a una operación de aumento de pecho la semana pasada y, a su salida de la clínica, fue fotografiada muy sonriente de la mano de su novio, que también estaba muy feliz: "Por su sonrisa, está claro que Tony Spina anda contento con la talla", dicen en la información.

Tengo 0 dudas de que estamos ante el mejor titular del siglo XXI pic.twitter.com/EmOKeH6gCu — Bérnar GM (@BernarGM) November 18, 2019

Al margen de la noticia, los usuarios de Twitter han dirigido su atención hacia el ingenioso titular, que se ha llevado una gran cantidad de elogios: "El titular es genial. Lo que no entiendo es qué ha hecho esta gente para tener espacio en cualquier publicación. Necesito un máster para entender esto", "Buenísimo", "Para que luego digan que la carrera de periodismo no vale para nada..." o "Un premio al redactor que después del desafío 'a que no hay huevos...' va y lo hace", eran solo algunos de los comentarios de los internautas.

El titular es genial. Lo que no entiendo es qué ha hecho esta gente para tener espacio en cualquier publicación. Necesito un máster para entender esto. — Josh Empire ? (@joserro_ge) November 18, 2019

Un periodismo serio, independiente, bien contrastado sin tipo alguno de manipulaciones sin claudicar a ningún tipo de lobby de premio pulitzer. — Redman (@ManuArgibay) November 18, 2019

Para que luego digan que la carrera de periodismo no vale para nada... — HayLoQueVes (@HayLoQueVes) November 18, 2019

Habrá malpensados que le busquen un doble sentido. — Alejandro López?????????????? (@AlexLopez_79) November 18, 2019

Otros, además, aprovechaban para sacar su sentido del humor y hacían sus propios juegos de palabras: "Este titular es la polla", "Tony Enpina....uy! Que diga spina..." o "Titulares que son la apoya", decían.

Jajajaja....tony enpina....uy! Que diga spina... — Rams-bier (@borshaw3) November 18, 2019

Titulares que son la apoya — Juan Ant. Querol (@juananquerol) November 18, 2019