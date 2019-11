Tamara Gorro, en el hospital y entre lágrimas: "Me encuentro fatal"

La mujer de Ezequiel Garay ha preocupado mucho a sus seguidores en las últimas horas. ¿El motivo? Una visita de urgencia al hospital por una infección en el dedo anular que se complica por momentos. Entre lágrimas, Tamara Gorro ha contado lo que está pasando: "No sé qué mierdas tengo en el dedo".

Todo comenzó este domingo. La influencer sufría una dolorosa inflamación en uno de sus dedos y su aspecto era preocupante: "Este es el estado de mi dedo. Tiene como pus, mirad cómo está el dedo No me regañéis que ya voy al hospital", dijo el domingo. Unas horas después, volvía a las redes sociales para informar a sus seguidores: "No sabéis la llorera que he tenido en el hospital. Me han pinchado un poco. Me han apretado un poco y he visto las putas estrellas. Llorando, mareada y no salía nada. Ya no sé qué mierda tengo aquí en el dedo", decía entre lágrimas. "Estoy desesperada de verdad No sé qué hacer Y ahora nada, antibiótico. No sale nada, les he dicho que me anestesien, pero me tienen que pinchar justo en la hinchazón. Es que me encuentro muy mal hoy, mañana volveré".

En la mañana de este lunes, el estado de Tamara no había mejorado demasiado: "Los antibióticos los he tolerado. He pasado una noche muy mala y tengo unas ganas de vomitar brutales. He llevado a los niños al cole y me he tumbado en el sofá porque no puedo, me encuentro fatal", ha escrito. Además, ha anunciado que tendrá que volver al hospital: "Ahora tendrán que abrirme. A ver cómo transcurre el día".