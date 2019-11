Mariano Rajoy reaparece en México con Arnold Schwarzenegger: Sayonara baby

No es un fake: son Mariano Rajoy y Arnold Schwarzenegger juntos. El ex presidente del Gobierno y el actor y ex gobernador de California posan junto al ex presidente mexicano José Vicente Fox, durante un acontecimiento internacional celebrado en el país azteca.

Pero la noticia está en las redes: los comentarios del encuentro entre el anterior primer ministro y Terminator ha calado hondo en los internautas y Twitter se ha cebado con la anécdota. Recogemos una pequeña muestra de los que se cuece. Sayonara Baby.

Gigantesco evento en Centro Fox.

Grandes y espectaculares mensajes e ideas. pic.twitter.com/b9JSYfhNIb — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) November 15, 2019

Los internautas de medio mundo (porque la otra mitad no sabe quién es M.Rajoy, igual que los jueces españoles) se han hartado de reír con el remake de ciencia-ficción patrocinado por Fox, de que quizás le fue bien en la política (aunque dejó una retahíla de enemigos considerable), pero que como tuitero va bien perdido. Para "grandes mensajes e ideas" y lemas imaginativos, los que le han respondido masivamente los tuiteros. Que aprenda.

Quesada, Schwarzenegger y Rajoy. Próximamente en sus pantallas. pic.twitter.com/Gjp1mxntGj — P A U L (@aiampaul) November 15, 2019

Pagaría por escuchar a M. Rajoy pronunciar Arnold Schwarzenegger. pic.twitter.com/hJwbiERZXs — Said (@saitoel) November 16, 2019

¿Mariano Rajoy podría ganarle una pelea a Arnold Schwarzenegger? Mariano Rajoy podría granarle una pelea a Arnold Schwarzenegger. pic.twitter.com/xca6JPMgoM — Alejandro González (@Alexicko) November 16, 2019

Felicidades. El peor presidente de España, junto al peor gobernador de California al lado del presidente más animal de México. — Manchado Oltehua (@Trolltehua) November 15, 2019