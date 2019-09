Chabelita, destrozada tras las burlas de su hermano: "No esperaba que se cachondeara de mí"

El estreno musical de Isa Pantoja ha reavivado la guerra entre los hermanos. ¿El motivo? Las declaraciones de Kiko Rivera sobre el primer single de su hermana. El DJ, lejos de aplaudir y animarla, se burló de ella en directo: "Yo le aconsejaría que cambiara de bailarinas".

Chabelita se ha mostrado muy dolida por las palabras de su hermano y ha confesado a El programa de Ana Rosa que no se esperaba esta reacción a pesar de la guerra pública que mantienen entre ellos: "Es obvio que me ha molestado mucho, no me esperaba que mi hermano se cachondeara de mí de esa manera".

Lea también: Kiko Rivera se burla del videoclip de su hermana: "Que cambie de bailarinas"

Y es que el hijo de Isabel Pantoja no se cortó un pelo este domingo al hablar sobre el videoclip de Chabelita: "Hostia... por qué me tienes que preguntar eso... Ufff... Joder... A mí no me pidió consejo, la verdad, pero yo le aconsejaría que cambiase de bailarinas", dijo entre risas. "Creo que se ha confundido en el estilo, ha querido hacerlo todo, cantar, bailar... y no es lo suyo", dijo antes de rechazar la invitación de su hermana al estreno del single: "Tengo muchas cositas que hacer", se excusó.

Claro que las críticas de su hermano no han sido las más duras que ha recibido Chabelita estos días. Alejandro Abad, productor musical conocido por su participación en Operación Triunfo, la ha dejado por los suelos: "Chabelita ni canta, ni baila, no tiene talento. Es una pena que tengamos que castigar nuestros oídos y nuestra vista con la propuesta musical de una persona que no vale para cantar".