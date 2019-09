El lío vecinal de Pablo Iglesias e Irene Montero: una asociación fantasma y una derrama de 30.000 euros

A Pablo Iglesias e Irene Montero se les ha complicado la vuelta al cole y no solo porque PSOE y Unidas Podemos no sean capaces de llegar a un acuerdo para evitar nuevas elecciones, sino porque afrontan unos problemas vecinales que no los querría ni el mismísimo Juan Cuesta de Aquí no hay quien viva.

Al parecer la comunidad de propietarios que agrupa a todos los chalets de la zona de La Navata (Galapagar) en la que los líderes morados viven desde hace casi dos años no está inscrita en el registro oficial de la Comunidad de Madrid, algo que es obligatorio. Esto provocó un gran problema para todos los propietarios, que quisieron pleitear por una avería y no pudieron al no tener personalidad jurídica. Para solucionarlo, la empresa administradora de la comunidad ha propuesto contratar los servicios de un despacho de abogados por 30.000 euros, según OkDiario.

Pero esto no es todo. Ahora los vecinos están divididos entre los que apoyan esta propuesta y los que creen que 30.000 euros es una cantidad excesiva y quieren consultar con otros despachos de abogados. La vecina que representa a Pablo Iglesias e Irene Montero pertenece al primer grupo. En cualquier caso, solucionar el problema en La Navata no será fácil, pues hay problemas de exceso de cabida registral, es decir, existen más terrenos en la comunidad de los que figuran inscritos en el registro de la propiedad.