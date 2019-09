El cáncer golpea de nuevo a Terelu Campos: muere su 'primo' Alejandro Lacaze

La hija de María Teresa Campos está destrozada tras recibir la noticia del fallecimiento de Alejandro Lacaze, un artista francoespañol afincado en Málaga con el que Terelu mantenía una gran amistad y al que consideraba su 'primo'. La presentadora se ha despedido de él con un sentido mensaje: "Para vosotros era Alexandre Lacaze, para mí mi primo Alejandro, un luchador lleno de talento. Protégenos allá donde estés".

Lacaze, de 43 años, luchaba contra una leucemia que le fue diagnosticada en 2016. Entonces se retiró de los escenarios y se centró en su recuperación, pero en 2018 sufrió una terrible recaída de la que ya no pudo reponerse. La pérdida de Alexandre es un jarro de agua fría para Terelu y el resto de las Campos, que estaban muy unidas a él.

La presentadora atravesaba ahora una etapa algo más tranquila después de dejar su trabajo en Sálvame. No obstante, el trabajo no le falta. Actualmente colabora en el programa Viva la vida (Telecinco), donde también lo hace su hermana Carmen Borrego. Además, Terelu ya ha estrenado asiento en el nuevo programa de Toñi Moreno para Telemadrid, Aquellos Maravillosos Años, donde este pasado fin de semana apareció con su madre y su hermana, mostrándose las tres muy unidas: "He aprendido de mi madre a no tirar la toalla", confesó.