Fran Rivera 'Paquirri' será la estrella de la Japan Weekend y Twitter se le echa encima: "Es puta coña, ¿no?"

El torero Francisco Rivera se ha convertido este lunes en Trending Topic y esta vez, y sin que sirva de precedente, no es por haber realizado nuevas y polémicas declaraciones, como suele ser habitual. Este lunes, la Japan Weekend, una reunión para los amantes de las artes marciales, ha anunciado que el hijo de Paquirri será su invitado estrella el próximo fin de semana y las redes se han echado las manos a la cabeza.

Pocos saben que las artes marciales son una de las grandes pasiones del diestro, tanto que el pasado mes de agosto se convirtió en la portada de una conocida publicación en Japón dedicada a este mundo, Cinturón Negro. A pesar de todo, los internautas y especialmente los 'otakus' (fanáticos del anime, el manga y la cultura japonesa en general) no han acogido de buen grado que Fran Rivera vaya a realizar una exhibición de Aikido, en la que es experto. Las críticas no se han hecho esperar.

Joder, ahora me estoy imaginando a Paquirri haciendole una patada voladora a un toro. Menuda imagen más surrealista.

que van a hacer una exhibicion de aikido y el invitado estrella es PAQUIRRI es que es pa mear y no echar gota

que van a traer al puto paquirri pq no tienen media neurona

Me meo. Que han invitado a Paquirri a la Japan Weekend. ¡A Paquirri! xDDDDDDD

Que no es coña lo del Paquirri en la Japan, pero vamos a ver...

Acabo de ver lo de Paquirri en la JW y me rulo vivísima. O sea, si al menos fuera Paquirrín, que el jodio al menos tiene su gracia y no ha matado a nadie...

PAQUIRRI EN LA JAPAN ME DESPOLLO

En menudo jardín se ha metido la Japan Weekend sin ninguna necesidad. No me creo que no esperaran que la gente se fuese a quejar. Y lo que le espera a Paquirri como se asome por allí.