Edurne estalla de júbilo ante la renovación de David De Gea, el portero mejor pagado del mundo

David De Gea ha firmado este lunes su renovación por cinco temporadas más con el Manchester United. Con este acuerdo, el madrileño se convierte en el portero mejor pagado del mundo con un salario de 14,9 millones de euros por temporada. Su novia, Edurne, ha celebrado la noticia en las redes sociales.

La cantante ha mostrado su orgullo por el guardameta en Twitter: "¡El número uno, mi número uno!", decía la artista, que citaba una publicación en la que su chico anunciaba la renovación junto a un vídeo en Old Trafford, estadio del United. "En ningún sitio como en casa", escribía el ex jugador del Atleti.

The number one, my number one!!

?????????????????????????? #TheBest https://t.co/9Owm4mUza1