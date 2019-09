Kiko Rivera se burla del videoclip de su hermana: "Que cambie de bailarinas"

La hija de Isabel Pantoja estrenó el pasado viernes su primer single y su hermano le ha dado una de cal y otra de arena: del "yo le aconsejaría que cambiase de bailarinas" al "está teniendo muchas visualizaciones".

Kiko Rivera habló para el programa de Viva la vida, donde este domingo se estrenó como tertuliana su mujer, Irene Rosales. Al ser preguntado por el debut musical de su hermana Isa, el DJ se quedó prácticamente sin palabras: "Hostia... por qué me tienes que preguntar eso... Ufff... Joder...". Finalmente, entre risas, dijo: "A mí no me pidió consejo, la verdad, si a ella le gusta, que tire pa'lante, pero yo le aconsejaría que cambiase de bailarinas".

El hijo de Pantoja, que no se habla con su hermana desde hace casi tres meses, dijo que no le gustó demasiado cómo bailaba pero sí cómo cantaba, a pesar de que la ve algo forzada en el estilo trap que ha elegido para su debut, Ahora estoy mejor: "Creo que se ha confundido en el estilo, ha querido hacerlo todo, cantar, bailar... y no es lo suyo. A ella le gusta este rollo que hace Omar Montes, yo soy más romántico, y la veo en una canción un poco menos dura", ha dicho algo más serio.

Finalmente, Kiko desveló que su hermana lo había invitado a la presentación oficial de su primer single, que tendrá lugar este lunes, pero no asistirá: "He recibido la invitación pero no voy a ir porque tengo que hacer cositas, tengo la remodelación de mi nueva discoteca y estoy muy pendiente de eso", confesó. Eso sí, no quiso despedirse sin sacar la bandera blanca: "Ojo, que el videoclip está teniendo muchas visualizaciones".