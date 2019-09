Cristiano Ronaldo rompe a llorar tras ver un vídeo de su padre: "No me ha visto recibir mis premios"

Cristiano Ronaldo ha roto a llorar después de ver un enternecedor vídeo de su padre, en el que expresa estar muy orgulloso de su hijo. José Dinis Aveiro falleció en 2005 a los 52 años a causa del alcoholismo. Se marchó sin conocer a sus nietos y sin ser testigo de sus logros deportivos.

El astro ha concedido una entrevista a la cadena británica ITV, que se emitirá el próximo martes. En uno de los adelantos, se puede ver a Cristiano recordando a su padre. "Nunca antes había visto este vídeo, nunca. Necesito estas imágenes para enseñárselas a mi familia", ha expresado el jugador de la Juventus muy emocionado.

El delantero se sinceró entre lágrimas y habló sobre la figura de su padre: "No conozco al cien por cien a mi padre. Era alcohólico. Nunca tuve con él una conversación normal. Fue difícil". Así, expresó que una de sus mayores tristezas es no haber pasado más tiempo con él: "Nunca vio lo que he llegado a ser. No me ha visto recibir mis premios", ha dicho emocionado.

No es el único tema que ha emocionado al ex jugador del Real Madrid. Durante la entrevista, el portugués también ha hablado sobre la acusación de violación de la modelo Kathryn Mayorga. "Te hace sentir tan mal. Un día estaba en casa en el salón con mi novia y las noticias empezaron a hablar sobre Cristiano Ronaldo, que si esto, que si aquello. Oí a mis hijos bajando las escaleras y cambié de canal porque me daba vergüenza. Esto hace sentirme avergonzado", ha confesado.

Asimismo, también ha tenido unas bonitas palabras para su novia Georgina Rodríguez, a la que recientemente ha añadido a su testamento: "Me ha ayudado mucho. Por supuesto que estoy enamorado de ella (...) Tenemos conversaciones. Le abro mi corazón y ella me abre el suyo". La estrella del fútbol también ha confesado que tienen planes de boda: "Nos casaremos algún día, seguro. Es el sueño de mi madre también. Así que algún día, ¿por qué no?".