Sofía Suescun le pone los cuernos a Kiko Jiménez: pillada morreando a Suso

Sofía Suescun no solo da juego delante de las cámaras sino también detrás de ellas. Este domingo, la que fuera reina de los realities ha sido descubierta poniéndole los cuernos a su novio, Kiko Jiménez, durante una pausa publicitaria de Viva la vida. ¿Y quién es el tercero en esta historia? Su ex, Suso.

Los jóvenes se encontraron en una sala dentro de las instalaciones de Mediaset, donde él colabora con Viva la vida y ella en Gran Hermano Vip defendiendo a su novio, Kiko Jiménez. Una cámara les descubrió compartiendo algo más que palabras y aunque Suso lo negó en un primer momento, Emma García le sacó los colores: "Es verdad, parte del equipo de control lo vio por imágenes. La sala tiene una cámara y el equipo de realización lo estuvo viendo mientras ocurría".

La pillada podría poner patas arriba la historia de Sofía Suescun y Kiko Jiménez, el ex pretendiente de Mujeres, Hombres y Viceversa que ha olvidado su relación de cuatro años con Gloria Camila Ortega con la tertuliana más polémica de Mediaset. Llevan juntos dos meses y, mientras él afirma estar muy enamorado de Sofía desde el confesionario de GH Vip, ella lo defiende en plató. Por el momento, los apasionados besos entre Suescun y Suso no han tenido consecuencias: ella mantiene su defensa de Kiko en redes sociales, donde ha colgado unas imágenes de ellos juntos y un romántico mensaje como si nada hubiera pasado: "Mi bb Kiko qué orgullosa estoy de ti, me encanta verte como tú eres, tan risueño y tan atento con todos tus compañeros, estoy convencida de que este es tu concurso".