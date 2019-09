Karlos Arguiñano, sobre Almas Veganas: "Sus padres no follaron con ganas"

El cocinero ha sido entrevistado por Cristina Pardo en LaSexta

El cocinero guipuzcoano famosos por su campechanía y sus programas ha sido el invitado entrevistado por Cristina Pardo en Liarla Pardo de laSexta. Uno de los temas que se ha tratado durante la entrevista ha sido la polémica con el vídeo del colectivo Almas Veganas, el grupo de mujeres que se grabaron en contra la explotación avícola y defendían separar a los gallos de las gallinas para que no las violaran.

"Estas son muy veganas", bromeaba Arguiñano, que ha contestado a las activistas. "A mí me da la risa. Yo no sé, éstas lo que no saben es que para que haya huevos tienen que estar con un gallo. No vas a hacer ahora pollos in vitro", ha asegurado.

"Yo he tenido hijos porque me he juntado con María Luisa", ha dicho recordando a su mujer: "Alguna montadita habremos tenido", decía jocoso. En ese momento se ha referido a las activistas de ese colectivo: "Lo que pasa es que se ven personas que te das cuenta que sus padres no follaron con ganas", arremetía el de Zarautz, afirmación que provocó la carcajada de Pardo cuando realizó la entrevista, y de más gente, sin duda.