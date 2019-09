Ada Colau estalla contra quienes la relacionan con Óscar Camps y dice que le colocan "el estigma de puta"

Ada Colau no ha tardado en contestar a quienes publicaban este sábado su posible relación sentimental con el fundador de Open Arms, Óscar Camps. Recordemos que el diario El Mundo difundió un artículo sobre la situación personal de la regidora, casada y con dos hijos, hablando del buen entendimiento entre la regidora y el patrón del buque solidario. El suplemento La Otra Crónica decía que lo suyo va más allá del apoyo que le brinda (con dinero y con el puerto) en el rescate los refugiados y que la familia de Colau está indignada con los titulares.

Ejemplo de pseudo periodismo difamatorio y machista. Mentiras, insinuaciones y el estigma "puta" como ataque a las mujeres.

Seguiremos haciendo políticas feministas y seguiremos apoyando a quienes salvan vidas, por mucho que moleste a la caverna https://t.co/X4utHXujva — Ada Colau (@AdaColau) 14 de septiembre de 2019

La alcaldesa niega que tenga una relación con Óscar Camps y ha estallado tachando la información de "ejemplo de pseudo periodismo difamatorio y machista". Ada dice además en el tuit que dedica a este asunto que se trata de "mentiras, insinuaciones" y señala al medio de utilizar "el estigma puta como ataque a las mujeres".

Ada Colau añade que seguirá "haciendo políticas feministas" y "apoyando a quienes salvan vidas, por mucho que moleste a la caverna". Los dimes y diretes que relacionan al capitán y la regidora y que sirvieron para ocupar una página del citado diario surgieron después de las acciones del Ayuntamiento de Colau para favorecer la ONG de Camps. El equipo de Colau aclaró en su día que se trataba "de una subvención extraordinaria y que no era necesario que fuera a concurso" cuando se le recordaba que en agosto de 2018, la alcaldesa puso el puerto de la ciudad a disposición del Open Arms para su atraque, como ha repetido un año después.

Ada Colau sin embargo ha comentado en ocasiones aspectos personales, como cuando desveló haber tenido una historia de amor con otra mujer, una chica italiana, una relación que se acabó por desgaste y por la distancia. "Recuerdo que hubo momentos desgarradores", dijo en su momento. En 2016, en respuesta a una noticia sobre una violación, Ada Colau dijo que a ella también la habían intentado violar por la calle a los 16 años. Dos veces.

Sobre su vida privada

Cuando Ada Colau contó hace dos años que había tenido una novia y dejó a una parte de España ojiplática, muchos la aplaudieron por salir del armario, entre otros su pareja Adrià Alemany, padre de sus dos hijos, Luca y Gael. Él también es activista y miembro de Barcelona en Comú. Alemany dijo entonces que conocía perfectamente esa relación de Colau. La alcaldesa y Adrià se conocieron a principios de la década del 2000 y vivieron su pasión entre mítines y campañas electorales, sobre todo para denunciar la escasez de vivienda en Barcelona debido a la burbuja inmobiliaria. Licenciado en Economía por la Universitat Pompeu Fabra, máster en Relaciones Internacionales e Integración Europea del IUEE-UAB, el 'primer caballero' de Barcelona vive por y para el partido que sustenta la figura de su mujer y antes trabajó en la Fundación del FC Barcelona. La pareja de la alcaldesa se toma muy en serio la militancia y la responsabilidad de su mujer. Declaró Alemany en un reportaje publicado en The New York Times no hace mucho que no van al cine y que el activismo es su vida: "No tenemos cenas románticas", dijo.