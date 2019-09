Ada Colau se enfrenta a los rumores que la relacionan con el capitán del Open Arms

De los rumores de separación de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y de su posible o al menos comentada relación sentimental con el fundador de Open Arms, Óscar Camps se ha pasado a un clamor que llega a los titulares de prensa. Sea como sea, la situación personal de la regidora, casada y con dos hijos, y defensora de las relaciones sexuales abiertas, pasa como mínimo por una momento familiar complicado.

Dicen que el buen entendimiento entre la regidora y el patrón del buque solidario va más allá del apoyo que le brinda (con dinero y con el puerto) en el rescate los refugiados. Ni que decir tiene que la familia está indignada con los titulares: el diario El Mundo lleva a la pareja al Olimpo de la infidelidad y les dedica una página del suplemento rosa titulada así: Ada Colau, muy cerca de Óscar Camps.

De acuerdo con estas informaciones, Colau, de 45 años, estaría Colau por el intrépido capitán solidiario, 11 años mayor que la política. De ser verdad lo que pone negro sobre blanco el rotativo, estaríamos ante una mujer enamorada no ya de la labor de rescate de inmigrantes en el Mediterráneo, sino de un capitán, el del Open Arms, que además es hombre, un hombre llamado Óscar Camps, el mismo que hace tres años recibió de manos del prófugo Carles Puigdemont el trofeo de Catalán del Año por tal labor, poco antes de que sus trabajadores le demandaran por incumplimiento de contrato, causa que fue a juicio y que Camps perdió, como bien recoge el citado periódico en el artículo dedicado a la dama y el trotamundos.

El rumor ha salido a navegar y más allá de tierra, flotando alrededor del barco solidario, donde los dimes y diretes surgieron después de las acciones del Ayuntamiento de Colau para favorecer la ONG en cuestión. El equipo de Colau aclara que se trata "de una subvención extraordinaria que no era necesario que fuera a concurso" cuando se le recuerda que en agosto de 2018, la alcaldesa puso el puerto de la ciudad a disposición del Open Arms para su atraque, como ha repetido un año después.

Ada Colau ha comentado en ocasiones aspectos personales, como cuando desveló haber tenido una historia de amor con otra mujer, una chica italiana, una relación que se acabó por desgaste y por la distancia. "Recuerdo que hubo momentos desgarradores", dijo en su momento. En 2016, en respuesta a una noticia sobre una violación, Ada Colau dijo que a ella también la habían intentado violar por la calle a los 16 años. Dos veces.

El papelón del marido

Cuando Ada Colau contó hace dos años que había tenido una novia y dejó a una parte de España ojiplática, muchos la aplaudieron por salir del armario, entre otros su pareja Adrià Alemany, padre de sus dos hijos, Luca y Gael. Él también es activista y miembro de Barcelona en Comú. Alemany dijo entonces que conocía perfectamente esa relación de Colau. La alcaldesa y Adrià se conocieron a principios de la década del 2000 y vivieron su pasión entre mítines y campañas electorales, sobre todo para denunciar la escasez de vivienda en Barcelona debido a la burbuja inmobiliaria. Licenciado en Economía por la Universitat Pompeu Fabra, máster en Relaciones Internacionales e Integración Europea del IUEE-UAB, el 'primer caballero' de Barcelona vive por y para el partido que sustenta la figura de su mujer y antes trabajó en la Fundación del FC Barcelona. La pareja de la alcaldesa se toma muy en serio la militancia y la responsabilidad de su mujer. Declaró Alemany en un reportaje publicado en The New York Times no hace mucho que no van al cine y que el activismo es su vida: "No tenemos cenas románticas", dijo. Tal vez deberían.