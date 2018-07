El diseñador Juanjo Oliva: "La moda se ha convertido en algo que se puede ver pero no disfrutar"

El madrileño ha presentado este martes su último trabajo en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Juanjo Oliva (47) ha querido subir el reciclaje a la pasarela, creando toda una colección de prendas confeccionadas con telas fabricadas a partir de materiales reciclados, principalmente botellas de plástico (PET), con la colaboración con Ecoembes. Además, ha cumplido uno de sus sueños, tener su colección de gafas gracias a Multiópticas. Desde Informalia hemos hablado con el diseñador sobre su colección, la moda y la sociedad de consumo.

P: ¿Cómo comenzó la colaboración con Ecoembes?

R: No me puedo quejar de nada este año porque ha sido un año de proyectos muy interesantes. Estábamos trabajando ya en esta colección, habíamos ido a la selección de tejidos y nos surgió esta colaboración con Ecoembes a través del Comité de Sostenibilidad y Charo Izquierdo. Me convencieron enseguida y hay un antes y un después desde este trabajo.

P: ¿Cómo ha sido la experiencia?

R: Es un trabajo de investigación que me ha dado muchas satisfacciones tanto personales como profesionales. Tiene un peso ético y moral, yo creo que la moda nos da la posibilidad de contar ciertas cosas, hay que contar que somos la segunda industria que más contaminamos y hacer algo. Si te lo planteas al principio piensas que no puedes hacer nada, pero con pequeños gestos personales, a través del reciclaje, se puede llegar al cambio y tener vestidos tan bonitos como estos reciclados, hechos de botellas de plástico.

P: ¿Qué mensaje quiere mandar a la sociedad con esta colección?

R: Uno importante es que tenemos que tener un estado de ánimo contemporáneo. Vivimos en el ahora, si eres artista, olvídate un poco de Luis XIV y vamos a preocuparnos por temas que podemos resolver. Hay muchos temas que no van nada bien, como la sostenibilidad del planeta, la homofobia (yo soy gay) o el machismo que debemos combatir y la moda es un gran canal, es una plataforma con la que podemos llegar a mucha gente. Por ejemplo, cuando yo era pequeño el reciclaje lo tenía como una obligación, pero con el tiempo te das cuenta de que es una bonita responsabilidad, porque la bolsa de plástico del mar si la reciclas puede convertirse en una bonita falda. Eso me parece que es lo menos que hay que hacer.

P: En algunas ocasiones ha manifestado que la moda juega un gran papel en la sociedad pero que a veces se queda todo en las pasarelas. ¿Qué cree que se debería de hacer para que la moda pase esa frontera?

R: Ahora muchos políticos dicen que hay una desafección política, pues yo opino lo mismo. Creo que el hecho de que la moda se haya convertido en una cosa tan de espectáculo, de pasarela, de alfombra roja y de fiesta, donde la mayoría de la gente no está, convierte a la moda en algo que se puede ver pero no en algo que puedes disfrutar. A lo mejor no se puede disfrutar de esos vestidos pero sí de un bonito abrigo, un bonito pantalón El look y la identidad no es una obligación, es algo que decide cada persona, por eso sí hay que tener criterio. Parece que ahora es muy fácil pensar que ese tipo de diseños es algo que hacen los demás y la gente se compra una camiseta que no sabe de dónde es, pero es barata y me da igual. Ese no es el mensaje que deberíamos permitir. Hay grandes creadores en España, gente con talento y las personas se deberían de dar cuenta que si piensan un poco más antes de comprar a lo loco, puedes tener un gran armario en menos tiempo del que se cree. Hay muchas ofertas, muchas rebajas y si eres espabilado puedes conseguir ropa de mejor calidad que esa que te has puesto dos veces y tiras porque es una mierda, que además son residuos.

P: ¿Qué valores cree que aporta la moda? ¿Cuáles intenta transmitir?

R: La moda tiene su parte de artesanía en cuanto a oficios. Se conoce a gente que hace oficios maravillosos y hay que volver a ellos. No hay que infravalorar todas las cosas que se hacen con las manos porque la gente hace cosas maravillosas. Además, la moda tiene un componente artístico, contemporáneo y moderno. Se puede vivir de ello y la verdad es que es un trabajo muy divertido.

P: ¿A qué personaje le gustaría vestir?

R: Van cambiando, pero me gustaría mucho vestir a Florence Welch (cantante de la banda británica Florence and the Machine)

P: ¿Un sueño que le quede por cumplir?

R: Mira pues soñaba con tener mi propia colección de gafas y lo he conseguido gracias a Multiópticas. Ha sido una cosa que me ha costado, es un proyecto que está empezando, presentamos dos modelos en la Fashion Week y luego la colección completa en enero. Después tengo otros sueños, como poder desfilar y presentar mis colecciones en otras pasarelas.

P: ¿Llevaría su colección a la calle para que la gente la tenga más presente?

R: Sí, de hecho yo creo que se debería pensar algo para sacar la ropa a la calle más. No sé, podríamos inventarnos una manera de organizar un fitting colectivo. Imagínate que toda la gente se pudiera probar la ropa que presentamos aquí para ver cómo funciona. Yo lo que no quiero es que haya ficción sino que haya realidad, sería una buena idea.