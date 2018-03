Pelo perfecto en días de lluvia: plántale cara al encrespamiento

No hay nada peor para el cabello que los días de lluvia. La humedad y el frío no son los mejores aliados para evitar el frizz. Los cabellos que notan más el efecto de la lluvia son los de mayor densidad, rizado y ondulado, pero eso no significa que estés exenta de preocupaciones si tienes el cabello liso. El truco para tratar de mantenerlo bajo control es hidratarlo y nutrirlo correctamente durante todo el año y para ello, My Own Press Comunicación nos recomienda estos productos.

Champú Revitalizante de Mi rebotica.

Es un champú formulado para limpiar el cabello proporcionándole nutrición y un aspecto brillante. Contiene un complejo multivitamínico de vitamina A, E, B5, H omega 3 y omega 6, que ayudan a hidratar, fortalecer y proteger el cabello. Además, no contiene parabenos ni siliconas. Sólo tienes que aplicar sobre el cabello mojado y masajear desde la raíz a las puntas. Su precio es de 6,75 euros.

Restructuring Fluid Potion Argan de My organics

Se trata de un reestructurante e hidratante a base de aceite de argán y aguacate. Aporta brillo al cabello, ayuda a controlar el frizz y evita las puntas abiertas, además de proteger el cabello de las altas temperaturas del secador o planchas. La base vegetal de aguacate y aceite de argán se utilizan por sus propiedades nutritivas y regeneradoras, aportando un excelente efecto sobre cabellos muy secos, quebradizos y frágiles. Su precio es de 35 euros los 100 ml.

Redensificador capilar de Redenhair

Es una solución 100% natural e instantánea para dar densidad y volumen a tu cabello. Sus microfibras de queratina están hechas de la misma proteína que nuestro cabello, que cargadas electroestáticamente se entrelazan con los cabellos existentes, cubriendo todo el cuero cabelludo. Es resistente a la lluvia, el viento o el propio sudor, no destiñe ni deja manchas y se mantiene hasta el siguiente lavado, pudiendo eliminarse fácilmente. El precio del producto es de 29 euros y está disponible en nueve tonos diferentes.