Ricardo Darín reaparece en el Festival de San Sebastián tras la muerte de su madre

El protagonista de Truman ha acudido este viernes al arranque de la 66 edición del Festival de San Sebastián acompañado por su hijo, Chino Darín (29). Hace sólo una semana que el actor perdió a su madre Reneé Roxana, a los 87 años, pero ha lucido su mejor sonrisa en el photocall de El Amor Menos Pensado junto a su compañera de reparto, Mercedes Morán (63), y el director de la película, Juan Vera.

El festival internacional de cine se ha inaugurado con la comedia romántica argentina protagonizada y producida por Ricardo Darín (61), que el año pasado se alzó con el premio Donostia. El 'suegro' de Úrsula Corberó ha asistido al famoso festival cinematográfico del País Vasco a pesar de no estar pasando por un buen momento personal: hace una semana, su madre, la actriz Reneé Roxana, falleció a los 87 años a causa de su delicado estado de salud. Su marcha le ha dejado 'tocado': "El tiempo es algo que me angustia, lo que me queda por vivir es lógicamente menor a lo que he vivido, pero trato de luchar contra eso porque te empantana y centrarme en el aquí y ahora", ha dicho.

A esta pérdida se suman las acusaciones hacia el ganador del Goya surgidas el pasado mes de junio por parte de la actriz Valeria Bertuccelli (48), con la que trabajó en la obra Escenas de la vida conyugal y en la que aseguró que recibió un trato vejatorio por parte de Darín: "Es una mancha que difícilmente me voy a poder sacar, es una nube abstracta que me empaña, porque no hay una acusación formal ni concreta. Es muy difícil defenderse frente a eso, porque la necesidad de defensa pareciera que te obliga a atacar al que te ofende y ese es un juego en el que no voy a entrar", ha dicho dolido. "Creo que se ha cometido un error muy grande, que no lo he cometido yo, y es como una cuestión privada entre colegas de pronto se convierta en un tema público, cinco años después. Necesariamente te lleva a pensar en otro tipo de cosas. Las discusiones entre colegas no pueden conllevar que le cagues la vida a un compañero, con acusaciones abstractas de las que es muy difícil defenderse. Lo único que puedo hacer es tratar de ser cada día mejor persona para que no tenga que dar dando explicaciones sobre la barbaridad que me han hecho".

Ricardo Darín es el primero en una larga lista de estrellas cinematográficas que pasearán estos días por San Sebastián, como Leonor Watling (que estrenará la película Asesinato en la Universidad), Cayetana Guillén Cuervo (que presentará su programa Versión Española desde aquí), Bradley Cooper (que presenta la película que dirige y protagoniza junto a Lady Gaga, Ha nacido una estrella), Ryan Gosling (que presenta First Man), Juliette Binoche y Danny de Vito (que recogerán el premio Donostia a toda su carrera) o Chris Hemsworth, que cerrará el festival con su film Malos tiempos en el Royale.