Yana Olina también pasa de David Bustamante: "Mi corazón está libre"

La bailarina rusa acudió este jueves a su primer acto publicitario en Barcelona y habló por primera vez sobre la estrecha relación que le une al ex de Paula Echevarría: "Somos amigos. Mi corazón está libre, estoy centrada en mi trabajo y mis proyectos".

Del "No tengo novia" de David Bustamante (36) al "Solo somos amigos" de Yana Olina (30). La profesora del cántabro en Bailando con las estrellas inauguró Casa Corona este jueves en la Ciudad Condal y aseguró que no busca ninguna relación sentimental y que el "afortunado" que se case con ella "aún está por llegar": "Tiene que ser bueno, que me cuide y que me respete".

Según la rusa, Bustamante y ella son buenos amigos (de esos que se dan besos en los labios, se cogen de la mano por la calle y pasean abrazados, como han mostrado las imágenes de los últimos meses) y sólo tiene buenas palabras para él: "David es maravilloso. Es alegre, es lo que muestra y no tiene otra cara".

Hace sólo unas semanas que el ex de Paula Echevarría sorprendía hablando de su relación con Olina en estos mismos términos: "A Yana le tengo mucho cariño, pero no hay que poner etiquetas. No tengo novia, hace mucho que di un beso de verdad".