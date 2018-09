Antonio Resines pasa por el quirófano para "cambiarse la cadera"

El actor, que lucha desde hace años contra una artritis psoriásica, tendrá que pasar por el quirófano el próximo lunes para someterse a una operación de cadera, tal y como le confesó este miércoles a David Broncano durante su intervención en el programa La Resistencia.

"Me tienen que cambiar la cadera, ponerme una prótesis de cadera porque se me ha estropeado la cadera por una artrosis, que se llama artrosis de cadera", confesaba Antonio Resines (64), que apareció en el plató con una muleta que no conseguía disimular su gran cojera.

El colaborador del programa de Broncano explicaba cómo será la intervención: "Lo que hará será cambiarle un "trozo del fémur que se ensarta en la pelvis", decía Resines, quien a continuación contaba que tiene la pierna izquierda "muy mal": "Tengo clavos, placas, brocas rotas dentro de los huesos". "Todo eso unido hace que tenga esta pierna hecha una mierda", resumía.

Sus problemas de salud le han llevado a alejarse de los escenarios durante algunos meses. A finales de agosto se retiró de la obra El Funeral, protagonizada por Concha Velasco, debido a sus problemas de espalda, y le sustituyó Jordi Rebellón.