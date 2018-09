La modelo rusa Anna Shapiro, aterrorizada: "Putin intentó matarme"

La maniquí y su marido, Alex King (42), enfermaron gravemente en el restaurante Prezzo de Salisbury (Reino Unido) este domingo, donde él se desplomó en el baño y "echaba espuma por la boca". Esta semana, la joven ha afirmado al diario británico Telegraph que fue "blanco de los asesinos enviados por Vladimir Putin" quienes habrían intentado asesinarla por creer que se trata de una espía británica.

Anna Shapiro (30) recibió el alta este martes, mientras que su pareja todavía sigue ingresada en el hospital. La modelo explicó a dicho medio que su padre era un "general del ejército ruso que tocaba en la orquesta militar. Fui blanco de los secuaces de Putin. Me quieren muerta ya que me opongo a Putin y le he dado la espalda a mi país. Rusia es capaz de cualquier cosa", añadió Shapiro, quien se mudó a Reino Unido en 2008.

A pesar de que las fuentes oficiales de la policía continúan con la investigación, el diario The Sun publicó un informe en el cual fuentes anónimas de la policía británica explican que el suceso podría haber sido causado por la ingesta de veneno de rata.

El episodio alarmó a los ciudadanos, quienes temen otro ataque después de que el pasado mes de marzo envenenaran al ex agente Serguéi Skripal y a su hija Julia con el arma química Novichok.